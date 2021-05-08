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المقاصد الضائعة..في الأغلاط الشائعة (56)

72 2021-05-08

 

إعـداد : محمد الجاسم ||

 

" تَعَلَّموا العربيَّةَ.. وعَلِّمُوها النـاسَ" ـ حديثٌ شريف

     أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك من العام 1442ـ ثلاثين حلقةً جديدةً من سلسلة تصويباتٍ منتخبة، امتداداً لحلقات رمضان العام 1441، واستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره زمناً في صحيفة (المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان:

(إضاءةٌ في التراث).

(56)

الفرق بين ( بَعَثَ إلى ) و ( بَعَثَ بِ)..

من الأغلاط الشائعة في أخبار المراسلات أن يقالَ في موردِ إرسالِ الرسالة: ( بَعَثَ له رسالة ً) وهذا غير جائز، الصواب : ( بَعَثَ إليه رسالة ً) إن كانت مرسلةً بيد أحد، فيتعدى الفعل (بعث) بنفسه، ،أو (بعث إليه برسالة) متعدياً بحرف الجر الباء، إن كانت مرسلةً برسول.

أما إذا اقترن الفعل (بعث) بحروف الجرف (على،في،إلى)، فعندها يكون المعنى مغايراً وخارج مورد الرسالة.. قال تعالى:

" بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولا  " 5 الإسراء ، أي أرسلناهم إليكم في هجوم محاربين.

ـ زَحَفَ على ..أم.. زَحَفَ إلى ؟!

ترد في الأخبار عبارات يكون فيها الفعل ( زَحَفَ) متعدياً بحرف الجر (على)..مثال:( زحفت القوات العسكرية على المدينة وحرّرتها )..أو..( زحفت المياهُ على العاصمة فأغرقتها)..أو..(زحف المستوطنون على قرىً فلسطينية واحتلّوها ). ولعل هذه المعاني غير متحققة إذا أُريد منها (الغاية)،ولذلك ينبغي أن يتعدى الفعل (زَحَفَ) بحرف الجر (إلى) كي يتحقق مقصد الغاية، فيقال :( زحفتْ القواتُ العسكرية إلى المدينة وحرّرتها )..أو..( زحفتْ المياهُ إلى العاصمةِ فأغرقتها )..أو..( زحف المستوطنون إلى قرىً فلسطينية واحتلّوها ).أما الفعل (زَحَفَ) المتعدي بحرف الجر (على)، فأصله حين يزحف الطفل على الأرض ـ دون قصد الغاية ـ وليس كما أوردنا أعلاه.

 ورُبَّ قول ..أنفذُ مِنْ صَوْل..

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