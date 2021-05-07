مازن البعيجي ||

هكذا صار إعلام العهر والعار يصف يوم القدس العالمي الذي أطلقه روح الله الخُميني العزيز بوجه الصهيونية العالمية وأمريكا وأسرائيل!

وبعد أن اسقط هذا اليوم برقع الخيانة العربية للقضية في بالوعة التآمر وكشف كل مستور التطبيع القديم لبعض الدول العربية التي كانت زورا ترفع شعار الدفاع عن فلسطين! ليأتي خمينينا العظيم بكاشفات النفاق والكذب وتبين أن القضايا الحقة والمصيرية لا اهل لها غير أهل الدين والعقائد الحقة ولا ثمن لها في بازار التطبيع العربي بل وحتى الإسلامي القشري الغبي!

معنى أن يوم القدس العالمي إيراني هذا دليل فخر واعتزاز لكل حر شريف يهزه ويغيظه هتك ستر حرة في كل فلسطين على يدي وحوش العصر ومن وجدوا حكام العرب مطية وبغل يحملون عليه مخطاتهم! ونحن أيضا نقول أن يوم القدس إيراني ، وطريق تحريرها إيراني لأن هناك رجال في فلسطين لم ينخدعوا ولم تنتقل لهم عدوى الإمارات او ال سعود الانجاس يوم هم من مهد لاغتصاب شقيتهم وعلى عينك يا تاجر كما يعبرون!

حتى جاء من يحمل غيرة علي ومروءة الحسين وشجاعة المهدي ليؤسس مدرسة المحور الذي افلت كل حجج الجبناء تربية الفنادق والليالي الحمراء التي تباع فيها أعراضهم مع كل صفقة دولار رخيصة بائسة!

القدس لنا ..

وسنصلي بالقدس..

لبيك يا روح الله

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..