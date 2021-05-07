اين فلسطين..بين صراعات ومشاكل الشعوب العربية اليوم!؟

محمد صالح حاتم

-إين فلسطين اليوم في ظل الصرعات العربية العربية، والمشاكل العربية الداخلية؟

-هل لازالت فلسطين قضيتنا الأولى في زمن التطبيع العربي؟

فلسطين جرحنا النازف، الذي لايزال ينزف منذ ٧٥عاما ً، ولم يندمل هذا الجرح رغم مرور عقود من الزمن منذ احتلاله من قبل الكيان الصهيوني، وتغير وتبدل الانظمة العربية الحاكمة، ففلسطين هي القلب النابض الكل عربي حر وشريف، فمتى يعود القلب إلى الجسد ليعيش حياة كريمة؟

كانت فلسطين هي قضية العرب الأولى كما كان يسمونها رغم تخاذلهم عن الدفاع عنها واسترجاع اراضيها من بين فكي الاحتلال الصهيوني، ورغم وجود عوامل كانت كفيلة بأستعاده الاراضي العربية المغتصبه، واليوم لازلنا نقول أن اراضي فلسطين عربية واننا سنعيدها إلى الحضن العربي، رغم اننا تركناها في وقت كان العرب اكثر عدد واكثر قوة، واقوى لحمه، واصلب عود،وكانت كلمتهم شبه موحده، لكن اليوم كيف سنحرر الأراضي العربية في ظل صراعات عربية عربية فالشعب اليمني اكثر من سته اعوام وهو يقصف ليل نهار من قبل طيران تحالف العدوان العربي الامريكي الصهيوني،اليمن تدمر بجيوش عربية وطيران عربي (سعودي-اماراتي -قطري-بحريني -مصري-مغربي- اردني -سوداني كويتي وغيرها ) وبأموال عربية ، وسوريا تحالف دولي بزعامة امريكا ومشاركة دول عربية دمرها ولازال، وكلها بأموال عربية، ولبنان لازالت المؤامرات العربية تحاك ضدها، والعراق عقود من الدمار والقتل والخراب بعد مشاركة عربية في كلما جرى ويجري، وليبيا بنفس المخطط وبنفس السيناريوا المؤلف واحد والممثل والمنفذ واحد والهدف هو نفس الهدف، ومصر والسودان ليست ببعيد عن المؤامرة، والمغرب والجزائر المخطط يمشي على قدم وساق، فإين فلسطين بين كلما يجري في وطننا العربي، وكيف سنستعيد اراضيها ونحررها من الاحتلال الصهيوني وشعوبنا العربية تقتل وثرواتها تنهب ومقدراتها تدمر وجيوشها تستنزف في حروب عربية عربية وحروب داخلية اهلية؟

بعد ٧٥ عاما ً من الاحتلال والاغتصاب للأراضي العربية وبعد اعلان بعض الانظمة العربية الاعتراف بأسرائيل كدولة لها الحق في الأراضي الفلسطينية العربية وتبادل السفراء وبقية الانظمة في الطريق للاعتراف بأسرائيل عرفنا ماهو السبب في بقاء فلسطين محتلة وايقنا من واراء تجرؤ اسرائيل وامريكا على اعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني هي الأنظمة العربية العميلة وعلى رأسها النظام السعودي الذي يعد السبب في كلما جرى ويجري في المنطقة العربية، وهو وراء كل الخيانات العربية للقضية الفلسطينية في وقت كانت الامه العربية اكثر قوة واكثر تماسكاً،

نتباكى على فلسطين ونذرف دموع التماسيح على القدس الشريف والعرب هم من اضاعها وهم من باعها ولم يستلموا ثمنها بل دفع ثمنها من الاموال العربية للكيان الصهيوني وامريكا مقابل بقاء الحكام العرب على كراسي الحكم، مقابل أن يعيش الحاكم فتموت الشعوب وتباع الاراضي وتنهب الثروات.

ففلسطين كانت الجرح العربي النازف لكن اليوم صنعاء تنزف، ودمشق تنزف، وبيروت لازالت تنزف وحكومتها تتفاوض مع الكيان الصهيوني لترسيم الحدود البرية، وبغداد بوابة العرب الشرقية تنزف ويقطع جسدها إلى اشلاء صغيرة، الخرطوم تطأطئ رأسها امام الكيان الصهيوني الغاصب، والدار البيضاء تمد ذراعيها لأحتضان الكيان الصهيوني وتطعن فلسطين في ظهرها، طرابلس الغرب دمها ينزف وثرواتها تنهب. فاليوم نريد ان نضمد جراح الامة العربية حتى نستعيد الأراضي العربية في فلسطين والجولان السورية، والدور المأمل فيه سيكون الشعوب العربية اما الانظمة فكلها صهيونية عبرية.