المقالات

اين فلسطين..بين صراعات ومشاكل الشعوب العربية اليوم!؟


 

محمد صالح حاتم

 

-إين فلسطين اليوم في ظل الصرعات العربية العربية، والمشاكل العربية الداخلية؟

-هل لازالت فلسطين قضيتنا الأولى في زمن التطبيع العربي؟

فلسطين جرحنا النازف، الذي لايزال ينزف منذ ٧٥عاما ً، ولم يندمل هذا الجرح رغم مرور عقود من الزمن منذ احتلاله من قبل الكيان الصهيوني، وتغير وتبدل الانظمة العربية الحاكمة، ففلسطين هي القلب النابض الكل عربي حر وشريف، فمتى يعود القلب إلى الجسد ليعيش حياة كريمة؟

كانت فلسطين هي قضية العرب الأولى كما كان يسمونها رغم تخاذلهم عن الدفاع عنها واسترجاع اراضيها من بين فكي الاحتلال الصهيوني، ورغم وجود عوامل كانت كفيلة بأستعاده الاراضي العربية المغتصبه، واليوم لازلنا نقول أن اراضي فلسطين عربية واننا سنعيدها إلى الحضن العربي، رغم اننا تركناها في وقت كان العرب اكثر عدد واكثر قوة، واقوى لحمه، واصلب عود،وكانت كلمتهم شبه موحده، لكن اليوم كيف سنحرر الأراضي العربية في ظل صراعات عربية عربية فالشعب اليمني اكثر من سته اعوام وهو يقصف ليل نهار من قبل طيران تحالف العدوان العربي الامريكي الصهيوني،اليمن تدمر بجيوش عربية وطيران عربي (سعودي-اماراتي -قطري-بحريني -مصري-مغربي- اردني -سوداني كويتي وغيرها ) وبأموال عربية ، وسوريا تحالف دولي بزعامة امريكا ومشاركة دول عربية دمرها ولازال، وكلها بأموال عربية، ولبنان لازالت المؤامرات العربية تحاك ضدها، والعراق عقود من الدمار والقتل والخراب بعد مشاركة عربية في كلما جرى ويجري، وليبيا بنفس المخطط وبنفس السيناريوا المؤلف واحد والممثل والمنفذ واحد والهدف هو نفس الهدف،  ومصر والسودان ليست ببعيد عن المؤامرة، والمغرب والجزائر المخطط يمشي على قدم وساق، فإين فلسطين بين كلما يجري في وطننا العربي، وكيف سنستعيد اراضيها ونحررها من الاحتلال الصهيوني وشعوبنا العربية تقتل وثرواتها تنهب ومقدراتها تدمر وجيوشها تستنزف في حروب عربية عربية وحروب داخلية اهلية؟

بعد ٧٥ عاما ً من الاحتلال والاغتصاب للأراضي العربية وبعد اعلان بعض الانظمة العربية الاعتراف بأسرائيل كدولة لها الحق في الأراضي الفلسطينية العربية وتبادل السفراء وبقية الانظمة في الطريق للاعتراف بأسرائيل عرفنا ماهو السبب في بقاء فلسطين محتلة وايقنا من واراء تجرؤ اسرائيل وامريكا على اعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني هي الأنظمة العربية العميلة وعلى رأسها النظام  السعودي  الذي يعد السبب في كلما جرى ويجري في المنطقة العربية، وهو وراء كل الخيانات العربية للقضية الفلسطينية في وقت كانت الامه العربية اكثر قوة واكثر تماسكاً،

نتباكى على فلسطين ونذرف دموع التماسيح على القدس الشريف والعرب هم من اضاعها وهم من باعها ولم يستلموا ثمنها بل دفع ثمنها من الاموال العربية للكيان الصهيوني وامريكا مقابل بقاء الحكام العرب على كراسي الحكم، مقابل أن يعيش الحاكم فتموت الشعوب وتباع الاراضي وتنهب الثروات.

ففلسطين كانت الجرح العربي النازف لكن اليوم صنعاء تنزف، ودمشق تنزف، وبيروت لازالت تنزف وحكومتها تتفاوض مع الكيان الصهيوني لترسيم الحدود البرية،  وبغداد بوابة العرب الشرقية تنزف ويقطع جسدها إلى اشلاء صغيرة، الخرطوم تطأطئ رأسها امام الكيان الصهيوني الغاصب، والدار البيضاء تمد ذراعيها لأحتضان الكيان الصهيوني وتطعن فلسطين في ظهرها، طرابلس الغرب دمها ينزف  وثرواتها تنهب. فاليوم نريد ان نضمد جراح الامة العربية حتى نستعيد الأراضي العربية في فلسطين والجولان السورية، والدور المأمل فيه سيكون الشعوب العربية اما الانظمة فكلها صهيونية عبرية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اين فلسطين..بين صراعات ومشاكل الشعوب العربية اليوم!؟
القدس تقبض أرواح الصهاينة..!
المسلمون في يوم القدس العالمي..الدلائل الواضحة والمضامين الوافية!!
مراحل الحملة الانتخابية..وكسب الاصوات
جيل جديد من المقاومين..!
سطور قدسية
فوضى التغيير والاستقرار
عند مفترق الطرق .. جميعنا نحو يوم القدس
نهاية الشيعة في العراق!
«يوم القدس »: انتصار إسلامي في معركة الوعي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك