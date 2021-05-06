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أبو فاضل وسياج المحكمة..!


 

سامي التميمي ||

 

عسكري قضى طوال حياته مواظبا ً مخلصاً لوطنه وواجباته العسكريةولأهله وناسه في أخر خدمته العسكرية حصل على سيارة ( متسوبيشي )مكرمة من الدولة وفي أثناء الحرب العراقية الأيرانية التي أستنزفت قدارت البلدين البشرية والأقتصادية .

كان  فرحاً بسيارته أستلمها ولم يعرف قيادة السيارة من قبل وكان أقرباءه وأصدقاءه يعلموه ولكن لكبر سنه وخوفه وظروفه وقلة الوقت لم يتعلم بالشكل المطلوب .  كان عندما يروم الذهاب للسوق للتبضع يستنجد بأقاربه أو أصدقائه .

في يوم من الأيام شاءت الصدف بأن ( يركب رأسه  ) وأخذه العناد بعدما  لم يجد من يعينه ويذهب معه ليكون له معلم ودليل .  قرر أن يقود سيارته بنفسه . وبقدرة قادر أخرجها من ( كراج البيت ) وقاد سيارته في الشارع العام المؤدي الى قضاء المقداديةوللعلم هذا الشارع خطير  جدا ً لكثرة سيارات الحمل والباصات  وسارات العمل ( الشفل والتركتور  وغيرها ) والسيارات  الصغيرة .  والسرعة فيه كبيرة . المهم أجتاز ذلك الخطر بأعجوبة  حتى دخل القضاء  فرحاً بذلك الأنجاز العظيم .  حتى خطف من أمامه شاب يقود ( بايسكل ) .  بسرعة البرق  فأنخطف لونه وأرتجفت يداه   . فما كان منه إلا الأنحراف نحو بناية محكمة المقدادية والأرتطام بسياجها الخارجي القديم المتهالك فأنهار السياج بسرعة  لأنه ( واقف  حيلة ) وحدثت أضرار للسيارة .

فهرعوا الشرطة والحرس في المحكمة مسرعين وقيدوه وقدموه للقاضي فوراً .

فقال له القاضي ( أهلا وسهلا أبو فاضل ) كان أسمه  أبنه الكبير فاضل.

قال أبو فاضل : أهلاً سيدي القاضي . بأعتبار أن أهل القضاء يعرفون بعضهم جميعاً .

قال له القاضي مبتسما ً وهو يشعر بالنصر المؤزر  : أبو فاصل نحن اليوم جداً سعداء وأنت قدمت لنا حلاً سريعا ً ومعروفا كبيرا ً  . منذ سنين نفكر بهذا السياج المتهالك ولم تكن لنا القدرة والوقت والأمكانية في بناءه . ( اليوم أجيت والله جابك  تبنيه لو نذبك بالسجن ونغرمك السياج ) .

قال له ( أبو فاضل )  : نعم سيدي أبنيه وأمري لله .

وتم بناء سياج جديد للمحكمة براس أبو فاضل .

فاليوم حال وزاراتنا  ومؤسساتنا نفس القصة ( حرق وتخريب وسرقة ) ويعصبوها برأس الفقراء والذين لايمتلكون سند  وظهر  وقوة .

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