المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(54)

إعـداد : محمد الجاسم

" تَعَلَّموا العربيَّةَ.. وعَلِّمُوها النـاسَ" ـ حديثٌ شريف

أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك من العام 1442ـ ثلاثين حلقةً جديدةً من سلسلة تصويباتٍ منتخبة، امتداداً لحلقات رمضان العام 1441، واستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره زمناً في صحيفة (المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان:

(إضاءةٌ في التراث).

(54)

ـ حاز على الشهادة !

من الأغلاط الشائعة في مجالي التربية والتعليم عبارة ( حازَ فلانٌ على الشهادة الجامعية )،وهذا غلط دون شك، الصوابُ أن نقولَ: ( حازَ فلانٌ الشهادةَ )، لأن الفعلَ ( حازَ ) يعني ( مَلَكَ ) وهو مُتَعَدٍّ بنفسِهِ، ولا يحتاجُ حرفَ جرٍّ للتعديةِ به. قال الشاعر أبو العلاء المعرّي:

" وإذا حازَتِ الأنامِلُ مِلْكاً، ... صارَ هُلْكاً في قبضَةِ الحَوّازِ "

ـ (تقدَّمَ من).. وليس (تقدم إلى)..

ثمة عبارات يتداولونها في الدوائر الرسمية لتثمين جهود عمل، أو الاعتراف بجميلٍ ما، كعبارة:" نتقدم إليكم ،أو ( نتقدم لكم ) بكل فخر وعرفان على ما قمتم بتقديمه من إنجازات عظيمة".. وهذا لحنٌ واضح، إذ ان الفعلَ (تقدَّمَ) يتعدى بحرف الجر (مِنْ)، وليس (الى) أو اللام، وعليه ينبغي القول : ( نتقدَّمُ منكم ).

قال البوصيري :

" تقدّمَ مَنْ تقدّمَ مِنْ نَبِيٍّ ... نماهُ وهكذا البطلُ النجيبُ ".

ـ منتسب الى وحدتنا..وليس منتسباً في وحدتنا!

تتردد هذه العبارة كثيراً في الوحدات والدوائر الأمنية، يصفون فيها رجل الأمن العامل لديهم بأنه ( منتَسِبٌ في ) هذه الوحدة أو الدائرة الأمنية، وهذا غلط بَيِّنٌ، والصواب أن نقول إنه : (مُنْتَسِبٌ إلى ) هذه الوحدة أو تلك الدائرة الأمنية.

ورُبَّ قول ..أنفذُ مِنْ صَوْل..