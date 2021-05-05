المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(53)

إعـداد : محمد الجاسم

" تَعَلَّموا العربيَّةَ.. وعَلِّمُوها النـاسَ" ـ حديثٌ شريف

أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك من العام 1442ـ ثلاثين حلقةً جديدةً من سلسلة تصويباتٍ منتخبة، امتداداً لحلقات رمضان العام 1441، واستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره زمناً في صحيفة (المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان:

(إضاءةٌ في التراث).

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ـ المُدَّة.. والفَتْرَة ..

يخلط الكثير منا بين ( المدة ) و ( الفترة ) ، دون أن يحترس من اللبس والاشتباه، فنقرأ :" مضت على دراستي الجامعية فترةُ أربعِ سنين "، وهذا غلط ، الصواب أن يقول : " مضت على دراستي الجامعية مدة أربع سنين " ، لسبب بسيط ، هو أن (الفترة) من الفتور والسكون والانقطاع. قال تعالى :

" يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ " 19 المائدة.. ( فترة من الرسل ) أي انقطاع وعدم نزول.

و قال الشاعر أبو تمام :

" وأرَى الصحِيفَة َ قَدْ عَلْتها فَتْرَةٌ ... فَتَرَتْ لها الأرواحُ في الأجسامِ "

ـ اسمٌ .. أسماءٌ..!

لا يفَرِّقُ البعض بين همزة الوصل وأختها همزة القطع في الرسم والكتابة، وهما من أكثر الألفاظ في العربية تعرضاً للّبس والاشتباه بين الناس ، فيرسمون همزة تحت الألف في كلمة ( اسم ) ، هكذا ( إسم ) وهذا مغلوط، والصواب أن تُكْتَبَ ( اسم ) في المفرد ، و( اسمان )، بغير همزة تحت الألف ، ولكن يجب أن تكون ثمة همزة مرسومة فوق ألف الجمع ( أسماء). إذن يكون الرسم الصحيح لهمزات الأسماء الثلاثة هكذا: اسم - اسمان - أسماء .

قال تعالى :

" إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ "23 النجم

ورُبَّ قول ..أنفذُ مِنْ صَوْل..

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