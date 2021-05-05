المقالات

شاهد الفيديو و...الطم

23 2021-05-05

 

حمزة مصطفى ||

 

في الزميلة "الصباح" كتب الصديق عبد الهادي مهودر الإثنين الماضي مقالا تحت عنوان "شاهد الفيديو وإبتسم" تناول فيه مقطعا لفيديو أجبره أن يستعين بصديق الأصدقاء غوغل. مهودر كتب "مورشيوس" وهي دولة أفريقية حديثة الإستقلال (1992) بينما كعك السيد لدينا نال إستقلاله عام 1906 أي قبل طرد الملك فيصل الأول من سوريا وتنصيبه بالعراق عام 1921. شربت حاج زبالة نال إستقلاله هو الآخر أوائل القرن الماضي أي قبل إستقلال مورسيوش بنحو 7 عقود من الزمن. لكن طبقا لمهودر "روحوا شوفوا مورشسيوس" اليوم. كما مر زميلنا "بدربه" على دولة أفريقية أخرى وقعت فيها قبل أزيد قليلا من عقدين من الزمن حرب أهلية راح ضحيتها أكثر من مليون قتيل وهي رواندا.

بالنسبة لنا دائما النموذج المقترح لما نتمناه أوربا. كلنا نحسد سويسرا والنمسا والسويد فضلا عن لندن وباريس وجنيف ولوكسمبورغ بوصفها نموذجا للحياة المدنية المتحضرة في كل شأن من الشؤون إن كان في التعليم أو الصحة أو الصناعة أو الزراعة بمن في ذلك زراعة الورود التي تتميز بها هولندا والحليب أحد أبرز منتجات نيوزيلندا. ونيوزيلندا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يزيد عدد أبقارها على عدد سكانها. ففي هذه الدولة التي تتالف من مئات الجزر يبلغ عدد أبقارها 5 ملايين بقرة بينما نفوسها 4 ونصف مليون نسمة.

مع  ذلك ونظرا لما باتت تفاجئنا به أفريقيا على صعيد ماباتت تحرزه بعض بلدانها من تقدم غير مسبوق فإننا لم نعد نجر حسرات على أوربا بل على أفريقيا. أفريقيا التي كانت بالنسبة لنا مجرد فقر وأيدز وأيبولا وذبابة تيسي تيسي وفيلة وأسود وخنازير باتت تجبرنا اليوم على مشاهدة فيديواتها ونبتسم مثلما سبق أن دعانا  الدكتور طه جزاع في كتابه "إبتسم أنت في بغداد".

نزولا عند رغبة الصديقين مهودر وجزاع سوف أعرض عليهم بدل الفيديو الواحد "المخبوصة" به مورسيشوش عشرات الفيديوات " غير "المخبوصين" بها نحن. فالأمر بالنسبة لنا عادي جدا. بل أكثر من عادي. ماذا يعني حريق في مستشفى بسبب هيتر؟ لماذا نعمل "من الحبة هيتر قصدي قبة ". الحرائق يمكن أن تحصل في أي مكان. مازلت أتذكر إحدى مذيعات التلفزيون العراقي أيام الأسود والأبيض عندما ذاعت خبرا يقول "لقد شب حريق في مالي". المصيبة أيام ذاك لايوجد غوغل حتى نستعين به لكي نعرف معنى "مالي" الذي شب فيه الحريق. لكن الحمد الله دفع الله ماكان أعظم من التأويلات حين أخبرنا مثقفو ذاك الزمان أن مالي دولة أفريقية أيضا.

 ياسبحان الله دائما أفريقيا فيها مفاجآت. ماذا يريد بعد مهودر وجزاع من فيديوات تموت ضحك وليس إبتسامة فقط. هل يريدون فيديو أحد أبطال الدكات العشائرية وهو "يدك" العدو من على همر تابعة للدولة؟. أم فيديو تشييع أحد شيوخ العشائر من داخل أحد المشافي التابعة للدولة بحيث تحول المستشفى الى جبهة قتال في إحدى معارك الطرف الأغر. أم الفيديو الذي يهوس فيه مجموعة من الشباب "عدنا طلابة ويه الدكتور". لو إستمريت راح يموت مهودر وجزاع من الضحك أما أنا راح أموت من ... اللطم.

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القدس والمقدسات والشعوب المظلومة تحتاج مواقف ...
شاهد الفيديو و...الطم
نفحات قرآنية (١٨)
ماذا تعرف عن قانون الانتخابات الجديد ..؟
إتمام عمل صالح من حكومة عراقنا العظيم المسؤولة..!
ابن ملجم قتل علي، والسياسي الخائن قتل منهجه!
أردناها تكون منكم ; لكنها جاءت فرضآ عليكم
انهيار النظام السياسي
سفارة داعش في العراق..!
فحول السياسة وتيوس الوناسة ....
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك