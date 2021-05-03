لسنا متخلفين..!

سعيد ياسين موسى ||

الفساد لا مكان له في بلادنا ،ومن الدول المتقدمة على العالم ،التربية والتعليم في أعلى الدرجات العلمية العالمية،الطرق والجسور تغطي طول البلاد وعرضه،البيئة في أرقى مكان والاخضرار والتشجير يغطي البلاد،الماء الصالح للشرب يصل إلى جميع القرى والارياف ،شبكة الصرف الصحي صممت لخمسين سنة قادمة.

لا بطالة لدينا والمرأة مكانتها في المقدمة، لا تحرش جنسي بامرأة أو طفل، الفن في بلادنا في ارقى مكانة والفنانين محل اهتمام والرسم والتشكيل في ابهى صوره والسينما تصدر الافلام للعالم اما المسرح فنحن اسياده ،بلادنا لا تفتك به المخدرات كما البلدان.

اقتصادنا قوي ويجهز العالم بمختلف المنتجات الصناعية والزراعية وليس لدينا تصحر،لا مكان للفقر في بلادنا، أقل نسبة شرطة في بلادنا .

انظمة المرور متطورة جدا ولا نسير عكس السير ونلتزم بالقانون وأشار المرور حتى لو كان الشارع خاليا،نحتاج الشارع من أماكن العبور ،نحن الشعب الوحيد على الارض الذي لا يعبر الطرقات بشكل مائل "قيراج".

اما النظافة فحدث ولا حرج مدننا من نظافتها كأن لا أحد يسكن فيها قلما وربما لثواني فقط تكتشف أن في المدينة عجلة للنفايات ونحن البلد الوحيد في العالم الذي لا تتطاير النفايات عند نقلها.

أفضل سياسي العالم وانزههم تجدونه في بلادي ، لا يوجد عراقي يلجأ للعنف والسلاح، لدينا من القيم المجتمعية ما ليس للأمم ننبذ الفساد ولا نتسامح معه ونمتنع عن الاعتداء على الممتلكات العامة، المؤسسات العامة ملكنا ونحن نرعاها ونصونها.

لا نسرق المحارم الصحية من الحمامات كما تفعل الأمم، ولا نسرق "الحنفيات" كما ابدا لا نسرق أغطية الصرف الصحي ولا نسرق الكهرباء ولا نستولي على أراض ليس لنا وغيرها كثير ،

"أي غير آني ما أحجي".

٣ ايار ٢٠١٩

S.Y.M.