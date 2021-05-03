المقالات

لسنا متخلفين..!


 

سعيد ياسين موسى ||

 

الفساد لا مكان له في بلادنا ،ومن الدول المتقدمة على العالم ،التربية والتعليم في أعلى الدرجات العلمية العالمية،الطرق والجسور تغطي طول البلاد وعرضه،البيئة في أرقى مكان والاخضرار والتشجير يغطي البلاد،الماء الصالح للشرب يصل إلى جميع القرى والارياف ،شبكة الصرف الصحي صممت لخمسين سنة قادمة.

لا بطالة لدينا والمرأة مكانتها في المقدمة، لا تحرش جنسي بامرأة أو طفل، الفن في بلادنا في ارقى مكانة والفنانين محل اهتمام والرسم والتشكيل في ابهى صوره والسينما تصدر الافلام للعالم اما المسرح فنحن اسياده ،بلادنا لا تفتك به المخدرات كما البلدان.

 اقتصادنا قوي ويجهز العالم بمختلف المنتجات الصناعية والزراعية وليس لدينا تصحر،لا مكان للفقر في بلادنا، أقل نسبة شرطة في بلادنا .

 انظمة المرور متطورة جدا ولا نسير عكس السير ونلتزم بالقانون وأشار المرور حتى لو كان الشارع خاليا،نحتاج الشارع من أماكن العبور ،نحن الشعب الوحيد على الارض الذي لا يعبر الطرقات بشكل مائل "قيراج".

اما النظافة فحدث ولا حرج مدننا من نظافتها كأن لا أحد يسكن فيها قلما وربما لثواني فقط تكتشف أن في المدينة عجلة للنفايات ونحن البلد الوحيد في العالم الذي لا تتطاير النفايات عند نقلها.

أفضل سياسي العالم وانزههم تجدونه في بلادي ، لا يوجد عراقي يلجأ للعنف والسلاح، لدينا من القيم المجتمعية ما ليس للأمم ننبذ الفساد ولا نتسامح معه ونمتنع عن الاعتداء على الممتلكات العامة، المؤسسات العامة ملكنا ونحن نرعاها ونصونها.

 لا نسرق المحارم الصحية من الحمامات كما تفعل الأمم، ولا نسرق "الحنفيات" كما ابدا لا نسرق أغطية الصرف الصحي ولا نسرق الكهرباء ولا نستولي على أراض ليس لنا وغيرها كثير ،

"أي غير آني ما أحجي".

٣ ايار ٢٠١٩

S.Y.M.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة (51)
فوضى مقصودة ام خارج نطاق السيطرة
▪️ السياسة في فهم الامام عليّ ( ع )▪️
لسنا متخلفين..!
إستغفال الشعب ومكر التحالفات الناشئة المتحزبة
"كوفة علي" في ذكرى استشهاده
"الوليُّ الخامنئي" يضع النقاط على الحروف..!
الصحة والسلامة يجب ان نتعلمها ونتقن ادارتها كي نتجنب الكوارث
الكاظمي ولغة التمثيل المستمر .
محاولة لفهم مليار وأربعمائة مليون إنسان..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك