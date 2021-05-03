المقالات

"كوفة علي" في ذكرى استشهاده


 

د.علي المؤمن ||

 

  نتنقل في الكوفة العلوية في ذكرى استشهاد المولى علي، بين بيته وميثمه ومحرابه وهانيه ومختاره. ومن مسجد الكوفة الى شوارعها وأزقتها وشاطئها. ولاينكر منصف أن تحولاً كبيراً من ناحية الإعمار والخدمات حدث في الكوفة، قياساً بما كانت عليه في ظل النظام السابق، إلا أن كوفة علي لاتزال مهملة، لاتزال تعاني، لاتزال دون مستوى منزلتها التاريخية والمستقبلية بكثير.

   الكوفة العظيمة، هي العاصمة الحصرية للإمامة؛ من أمير المؤمنين علي بن ابي طالب الى أمير المؤمنين المهدي بن الحسن المنتظر. عاصمتنا التاريخية المستقبلية هذه؛ لاتزال مُهملة، ولايقدر قيمتها أغلب المعنيين في العراق؛ لا الدولة ولا الشيعة ولا أبناء المحافظة. وإذا ابتعدنا عن الجانب الديني والمذهبي والسياسي، وركزنا على البعد التاريخي الإنساني؛ فإن الكوفة كانت في يوم ما عاصمة أكبر دولة في العالم. وبالتالي؛ فهي تراث إنساني وديني ومذهبي من جهة، ومستقبل بالمواصفات نفسها في المستقبل، وهو ما لايتوافر في أية مدينة عراقية وغير عراقية أخرى.

   لذلك؛ ينبغي أن تكون الكوفة محمية إسلامية شيعية عالمية، من خلال قرار مشترك من مرجعية النجف والدولة العراقية ومنظمة الايسيسكو، كما ينبغي أن تكون محمية دولية من خلال تسجيل جميع معالمها في منظمة اليونسكو. ولايقتصر مشروع إعادة بناء الكوفة وحمايتها، على الجانب الديني والمذهبي والتراثي وحسب؛ بل على الجانب الإعماري والتحديثي والخدمي أيضاً، فإلى جانب إعادة إنشاء الحوزة العلمية الكوفية الكبرى والجامعات والمدارس الدينية؛ ينبغي أن تكون هناك جامعات أكاديمية وفنادق ومستشفيات حديثة وشوارع لائقة، فضلاً عن الخدمات الاستثنائية.

   والى جانب ذلك؛ ينبغي تحويل الكوفة الى عاصمة للسياحة الدينية في العراق، ومركز عالمي للجذب السياحي؛ لأن ما في الكوفة من معالم دينية ومقامات وآثار؛ لعله يندر مثيله في أي مدينة إسلامية تاريخية أخرى. ويكفي أن فيها مسجد الكوفة ومافيه من كنوز ومقامات، وماوقع فيه من أحداث، وهو أحد المساجد الأربعة، الى جانب المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويكفي أن في الكوفة بيت الامام علي والإمام الحسن ومحراب عبادتهما ومقعد إمامتهما وكرسي خلافتهما، ويكفي ان فيها مسجد السهلة التاريخي المتفرد في عظمته. 

   هذا المشروع ليس مشروعاً محلياً على مستوى قضاء الكوفة أو محافظة النجف، بل هو مشروع وطني شيعي إسلامي عالمي، ينسجم مع عالمية الكوفة وعظمتها، ومن واجب الدولة العراقية، التي ينتسب أغلب حكامها الى مذهب أمير المؤمنين، أن تنهض بهذا المشروع، وتكرس اهتماماً استثنائياً مكثفاً ومستداماً بمدينة الكوفة؛ لتكون لائقة بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة (51)
فوضى مقصودة ام خارج نطاق السيطرة
▪️ السياسة في فهم الامام عليّ ( ع )▪️
لسنا متخلفين..!
إستغفال الشعب ومكر التحالفات الناشئة المتحزبة
"كوفة علي" في ذكرى استشهاده
"الوليُّ الخامنئي" يضع النقاط على الحروف..!
الصحة والسلامة يجب ان نتعلمها ونتقن ادارتها كي نتجنب الكوارث
الكاظمي ولغة التمثيل المستمر .
محاولة لفهم مليار وأربعمائة مليون إنسان..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك