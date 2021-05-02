المقالات

يا كوفة..عليٌّ فينا ظَهَر، فلا تعيدي كسْر الظهر!!


 

مازن البعيجي ||

 

العلماء ورثة الأنبياء والهدف الذي جاهد علي "عليه السلام" من أجله هو عين ما يجاهد لأجله المؤسس روح الله الخُميني العزيز والقائد الخامنئي المفدى ، ومن هنا ينطلق ويؤكد هذه النظرية السيد محمد باقر الصدر "قدس سره الشريف" يوم قال الخُميني حقق حلم الأنبياء ، نعم! الأنبياء والمعصومين "عليهم السلام" بما فيهم الراعي لهذا الإسلام الذي لم يبقى لدى شيعة علي غير "دولة الفقيه" المستمدة روح بقائها من الطاف ولي العصر "ارواحنا لتراب مقدمه الفداء" .

ووجود مثل السيد علي الخامنئي على رأس السلطة السياسية ذات النهج العلوي الحسيني يمثل بلا ادنى شك دور الأئمة "عليهم السلام" وهذا ما قاله السيد حسن نصر الله والشيخ المرجع عيسى قاسم "حفظهم الله" من كل سوء عندما عبّروا عن السيد الخامنئي القائد أنه حسين العصر إشارة الى ذات الدور الذي قام به مثل أمير المؤمنين علي "عليه السلام" وولده سيد الشهداء يوم الطف حينما لم يجد أنصار حقيقيون كثيرون بل كان مجتمع منقلب مخترق إعلاميا جاهل لا يفقه نعمة وجود المعصوم .

لذا نقول لكل كوفيّ الهوى والطبع والعقل والقلب، لا نسمح لك بقتل عليّ واغتياله مرة أخرى مهما تعاظمت الملجمية في نفسك وكنت عبد الرحمان لها ، لأننا بفضل عليّ الأول صرنا اصحاب بصيرة بالثاني الذي سارت خلفه أمة،  وكل مسيرها انتصار وعز وكرامة وسمو ورفعة، وصرح  يمهّد الى يوم صاحب الطلعة البهية .

لبيك يا خامنئي ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(48)
محمد بن سلمان يفضح نفسه/  ح1
يا كوفة..عليٌّ فينا ظَهَر، فلا تعيدي كسْر الظهر!!
"فوك حدر"..!
العدالة والانسانية والبطولة
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة(50)
إصبع على الجرح..ويستمر نزف جرحك يا علي ...
طعنوا الأمام..فأغتالوا أُمّة..!
النقطة الحرجة؟ ..
بعد البصري والعلاق هكذا كشرّت الطارمية عن أنياب الارهاب !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.17
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك