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عودة الإرهاب للطارمية .!


 

محمد كاظم خضير ||

 

ما حدث اليوم من استهداف للقوات العراقية في منطقة الطارمية ، ليس إلا نداء واستدعاء للجماعات الإرهابية، بعد أن تم تأمين المنطقة وتطهيرها من هذه الشراذم على يد أبطال الحشد الشعبي ..!

هناك من يدفع لإدخال هذه الجماعات للمنطقة مرّة أخرى، وعودة السيناريو الأكثر رعباً، هو سيناريو جرف الصخر

بعد خروج الحشد الشعبي ، لم يعد أحد يلاحق هذه الجماعات، فتنفَّست الصعداء، وهي اليوم تدشن عملياتها، وتعلن تواجدها في المنطقة مرّة أخرى..!

الجميع يعلم أن ورقة الإرهاب تتحكم بها مخابرات دولية، تتعاون على الأرض مع عملاء وخونة لتسهيل تحركاتها وضمان عدم ملاحقتها او اعتراضها..!

- لمصلحة من يتم الزج بهكذا اوراق وفي هذا التوقيت..؟؟

المتابع للمشهد، وبقليل من الربط بين النقاط والأحداث، سيتوصل لنتيجة وجواب لهكذا تساؤلات..

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