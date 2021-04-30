المقالات

دولة "فيطية"!!


 

سعد جاسم الكعبي ||

 

هناك مفهوم لا يزال يثير الجدل والتضارب، ويتلخص هذا المفهوم في أن طبقة المديرين، يجب أن يكونوا أصلاً من الرجال الفنيين المتخصصين في النشاط الرئيسي للمشروع.

 فيجب أن يكون المدير في المشروع الصناعي مثلا من المهندسين.

نعم اذا كانت الخبرة متوفرة اما ان نطيح بخبرات كبيرة لاجل محاصصة بحجة انه اختصاص ولاخبرة له فهذا اساس الخراب بالدولة.

اكثر من 200000الف موظف خبير اطيح بهم بحسب قانون التقاعد الموحد، والان عرفنا عظم الخطأ بهذا القرار والتضحية بكوادر ادارية قديرة..

هنالك فارق كبير بين وظيفة المدير ووظيفة الرجل الفني وحتى يمكن لكل أن ينجح في عمله فيجب أن تتوافر فيه صفات أساسية تتناسب مع طبيعة كل من العاملين

فإن الرجل الفني الناجح في عمله لا يمكن بالضرورة أن ينجح في عمله إذا ما أسندت إليه وظيفة إدارية ولأن وظيفة الإدارة تحتاج إلى مؤهلات خاصة.

فالشخص الوطني والغيور ومن له خبرة كبيرة اهم ممن له اختصاص ولايفقه شيئا، فالإداري القدير و هو الشخص الذي يوجه وينسق ويراقب أشخاصاً أخرين، وهو في عمله هذا يختلف أساساً عن أشخاص أخرين قد يتفقون معه في نفس المؤهل ولكن تختلف طبيعة العمل الذي يؤديه كل طرف منهم .

وعلى ذلك فمن يؤدي واجبه وهو ليس اختصاص فني ينبغي الاشادة بالرجل الإداري المخلص لوطنه والمثابر باي مكان تضعه.

الاعتذار عن الخطأ افضل من المضي به وجريمة الإطاحة بالكوادر الادارية واحالتهم على التقاعد،يجب اعادة النظر به.

الدولة ودوائرها تعيش  فوضى ادارية لامثيل لها ويضرب الجهل والتخبط باطنابها بسبب قرارات مرحلية جائت كرد فعل خوفا من التظاهرات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دولة "فيطية"!!
المواطنة ذلك الحلم البعيد؟!
تسريبات حول إغلاق مراكز الإستشفاء الخاصة بكورونا
الرد القاسي..والتحولات الكبرى 
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(47)
بدر ابن الاربعين..من الصولة الى الدولة
الثقافة العراقية بين وزيرين حالي وسابق..!ّ
الى المفسوخة عقودهم لا عقولهم ..!
الم هزمت الروم ولكن حذار من افخاخ الجار الغشوم
النّوم في معتقلات صدام حسين..من الزمن الجميل
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك