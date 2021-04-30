المقالات

المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(47)

64 2021-04-30

 

 

إعـداد : محمد الجاسم

 

" تَعَلَّموا العربيَّةَ.. وعَلِّمُوها النـاسَ" ـ حديثٌ شريف

تزخرُ لغتُنا العربيةُ المعاصرة بكمٍّ هائلٍ من كلماتٍ دخيلةٍ أو مغلوطةٍ أو محـرَّفةٍ . وبمرورِ الزمنِ والتداولِ اليوميِّ على الألسنِ وفي الكتب الرسمية والمخاطبات العامة ووسائل الإعلام والصِّحافة والرسائل الجامعية ومنجزات المبدعين الأدبية ويافطات أسماء الدوائر والمحالّ التجارية وعيادات الأطباء وغيرها، قد تسللت إلى لغتنا خلسة، حتى أصبحت من فرط تناقلها واستخدامها شائعةً ومقبولةً لدى القارئ والسامع ، ورسخت في الأذهان وانطلت على المتداولين إلا لذوي التخصص، فأمست المقاصدُ ضائعة ، في خضمِّ الأغلاطِ الشائعة.

لذلك أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك من العام 1442ـ ثلاثين حلقة جديدة من سلسلة تصويباتٍ منتخبة، امتداداً لحلقات رمضان العام 1441، واستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره زمناً في صحيفة (المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان (إضاءةٌ في التراث).

(47)

مَمْنُونٌ .. مُمْتَنٌّ

نستخدم كثيراً كلمة ( ممنون ) للتعبير عن الإمتنان والشكر ،وهذا غير جائز لغةً ،الصواب أن نقول ( مُمْتَنّ) بصيغة إسم المفعول وأصلها ( مُمْتَنَن )،وهي من الفعل الماضي المزيد (إِمتَنّ ـ إمْتِناناً)، والمُمْتَنُّ (إسم مفعول)، هو مَنْ يشعر بصنيع ما فعله له غيره الذي( امْتَنَّ ) عليه به من الخير، ، وهذا الفاعل أيضاً مُمْتَنّ ( إسم فاعل) ( مُمْتَنِن ).

أما (الممنون) فتعني المقطوع ،

قال تعالى:

"  إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ " 25 الإنشقاق.

غير ممنون أي غير منقوص ولا مقطوع ; يقال : مَنَنْتُ الحَبْلَ : إذا قطعتُه .

صَرَّحَ مصدرٌ مُطَّلِعٌ ..

هذه من الأغلاط الشائعة في الصحافة والإعلام، أن يُنْقَلَ عن شخص أو مسؤول تصريحٌ دون ذكر اسمه، التصريح هو إفشاء وإعلان، ولذلك ينبغي القول : ( صرّحَ الشخص الفلاني أو المسؤول الفلاني ) بالاسم.

التأكيد على !!

من الأغلاط الشائعة في الصحافة والإعلام، في صياغة خبر ما أن يقال :

 "أكد السيد الوزير على مواصلة العمل لإنجاز المشاريع" ، لا شك أن هذا استخدام مغلوط للفعل ( أكّدَ ) الذي هو ( وَكَّدَ ) تأكيداً.. وتوكيدا ، فلا داعي لحرف الجر (على) لأنه فعلٌ متَعَدٍّ بنفسِهِ ولا يحتاجُ حرفَ جرٍّ. فيقال :" أكدَ مواصلةَ العملِ ".

قال ابن الروميّ:

" أنت وكَّدْتَ حُرمتي بك فانْفِ  ...  أنْ تَرى الغدْرَ ناقضاً توكيدَكْ "

 

ورُبَّ قول ..أنفذُ مِنْ صَوْل..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسريبات حول إغلاق مراكز الإستشفاء الخاصة بكورونا
الرد القاسي..والتحولات الكبرى 
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(47)
بدر ابن الاربعين..من الصولة الى الدولة
الثقافة العراقية بين وزيرين حالي وسابق..!ّ
الى المفسوخة عقودهم لا عقولهم ..!
الم هزمت الروم ولكن حذار من افخاخ الجار الغشوم
النّوم في معتقلات صدام حسين..من الزمن الجميل
يقيناً كله خير..سؤالي هو ..!
المراجع صانوا الامانة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك