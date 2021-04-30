المقالات

بدر ابن الاربعين..من الصولة الى الدولة


 

حافظ آل بشارة ||

 

 (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ...) اربعون سنة مرت على تأسيس بدر ، بدر من الفصيل الى السرية الى الفوج الى اللواء الى الفرقة ثم فيلق بدر ، ثم منظمة بدر ، بدر من الترابة الى ام النعاج الى الحويزة الى هور صلين والحمار والجزيرة ، الى الصالحية الى اطراف الكوت والى اواسط بغداد ، ومن جبل شمران الى دربندخان وحلبجة وجبال قرداغ الى زردلي كاو الى دريوار ، شهداء بدر يحتضنهم جبل قرداغ العظيم ، كما تحتضن لبوة خرافية اشبالها المقطعين ، الليوث يرقدون هناك في حضن الجبل بسلام ، الليوث يرقدون على مشارف البصرة ايضا يعطرون شط العرب في مساره الابدي ، الليوث يرقدون في جنتهم في وادي السلام يتصدرهم ابو مهدي المهندس ، بدر ازدهر كحاضنة سماوية تصنع هياكل الشهداء ، قمم بشرية نادرة بمستوى ابو حسين الهاشمي ، ابو طارق البصري ، ابو الخير ، الدكتور ابو سجاد ، الدكتور ابو اسراء ، ابو ظاهر ، ابو ذر الخالصي ابو احمد الخالصي ، ابو مهاجر ، ابو علي الخالصي يزدحمون في الذاكرة ازدحام نجوم في ليلة ظلماء ، نتذكر شجاعتهم ، عبادتهم ، السيماء الملائكية الفريدة التي تغلف وجوههم بنور لا يراه الا من يعرف القصة من اولها (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ) ابو ميثم الصادقي ابو ايوب البصري ، سيد جعفر الموسوي ، ابو محمد الطيب ، ابو لقاء ، علي فكري ، عبد الله شاهر ، احمد الخفاجي ، ازدحام هائل من النجوم في ذاكرة ليل عراقي كموج البحر القى سدوله .

بدمائهم اشتغلت ماكنة الاقدار وسنن الكون في الغيب لتسحق الطاغية ، بتلك اللوعة وبليالي الدعاء والمناجاة بعث الله عليه عاصفة الصحراء ، وعاصفة ثانية وثالثة حتى تدحرج كجرذ مذعور في قاع الحفرة النتنة ، بقدسية تلك الدماء حاكمه العراقيون واقتصوا منه ، كنا نعتقد ان لعبة بناء الدولة اقل شأنا عند الرجال من خوض اللعبة مع الموت التي تنتهي باستشهاد يعيد صياغة الرجل الى مايشبه نجم لامع في ظلماء تأريخ امته ، كنا نعتقد ان اللعب مع الراجمات والكيمياوي والتوماهوك وحقول الالغام ودبابات الليزر وطائرات الشبح اصعب بكثير من لعبة بناء دولة ما ، لكن عندما بدأ التغيير السياسي عرفنا انه المسار الاصعب ، فاقتضت حكمة الباري اعادة بدر الى زمن الصولة في مواجهة داعش ليتذكر الرجال ثانية معنى الانتقال من الصولة الى الدولة ، واذا كانت المعارك المدوية تكشف عن خلجات صغيرة في حنايا القلب ، فان بناء الدول عمل يعيد تفتيت قلوب الرجال ليكشف جواهرها ويعلن الزوايا المظلمة التي لا يراها الا الصادقون ، ان تشارك في الصولة وانت تغالب الموت في لعبة خاطفة ومكشوفة التفاصيل ، والرصاص المذنب يريك سلم العروج الى القمة شيء ساحر ، لكن معركة الرجال في مشروع دولة ، قيادة دولة ، تقسيم الغنائم في دولة ، ان تخطب وتأكل وتشرب وتدخن على المخمل مع قرود الدولة ، شركاء المشروع الذي لا وجود له ، هذه التمثيلية التي تشارك فيها بين مصدق ومكذب لا تريك سوى سلالم الهبوط الى درك تحفه الظلمات (لا يؤمر أحد على عشرة فما فوقهم إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه) انها هوة لانتاج الظلام والعفونة ، هذه هي اصول اللعب وقوانينه ، ليس هناك اي خطأ ، لكن على اللاعب ان يفهم طقوس اللعبة الجديدة ومنزلقاتها اللذيذة ، وابل الرشق المذنب الذي كان يرسم لك سلالم العروج في الصولة ، هو نقيض كامل لوابل الظلام الذي يريد ان يلقي بك في المستنقع اللذيذ ، الفرق كبير بين القمة والمستنقع ، اذا اردت ان تبلغ القمة التي حلمت بها ولم تلحق بقافلتهم العطرة المودعة بالحان الشجون ، العب لعبة الدولة بعقلية الصولة ، لكي تعثر على السلالم في الظلام لترتقي ولتفهم ماهي القصة التي تجعلك من رجال الارتقاء ، واعلم مصدقا ان مباراة الشجعان العاشقين مع الرصاص عندما يفوزون يكونون شهداء ، لكن مباراة الشجعان الصادقين مع مزالق الحكم ان فازوا اصبحوا  ائمة نعم ائمة هذه هي الحكاية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسريبات حول إغلاق مراكز الإستشفاء الخاصة بكورونا
الرد القاسي..والتحولات الكبرى 
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(47)
بدر ابن الاربعين..من الصولة الى الدولة
الثقافة العراقية بين وزيرين حالي وسابق..!ّ
الى المفسوخة عقودهم لا عقولهم ..!
الم هزمت الروم ولكن حذار من افخاخ الجار الغشوم
النّوم في معتقلات صدام حسين..من الزمن الجميل
يقيناً كله خير..سؤالي هو ..!
المراجع صانوا الامانة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك