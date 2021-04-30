يقيناً كله خير..سؤالي هو ..!

باقر الجبوري ||
ماذا يحزننا لو اجتمعت كل قوى العالم على ان يفرقوا بين شعبي العراق وايران !!!
فليقولوا فينا عنا مايريدون ومايشتهون .
كفار وروافض او شيعة مضلون او فرس مجوس او مخالفون .
فليقولوا ما يقولون .
او يرمونا بسموم التفريق تحت عناوين خبيثة .
التفريق بين المرجعية العراقية وبين المرجعية الايرانية .
التفريق بين حوزة النجف وبين حوزة قم .
التفريق بين الحشد العراقي وبين الحشد الايراني .
التفريق بين الوطنيون وبين الذيول والعملاء .
وبماذا يحزننا لو رأينا البعض من المتشيعة وهم يرمون انفسهم في احضان اعداء الشيعة ليهرجوا ويطبلوا ويزمروا لهم في كل ما يطلبون .
اكثر من 1400 عام والمؤامرة على الشيعة والتشيع مستمرة !
وهي الى الان مستمرة .
في نهاية الامر ورغم كل تلك المؤامرات .
سيبطل سحرهم .. وسيولون الدبر .
فسيدخل الخراساني الايراني من ايران الى العراق .
لينصر اليماني العراقي في الكوفة !
ويخلصه ويخلص شيعة العراق من السفياني ( العربي ) الذي يدخل العراق فيسفك الدماء ويهلك الحرث والنسل .
والصليب معلق في عنقه !!
فيرتد خاسئا على اعقابه .
كل ما في الامر نحتاج الى أستعداد وتمهيد وصبر .
كي تصح البشارة ( إن مع الصبر ... نصرا )
تذكروا دائما ..
انهم يمهدون لدموية سفيانيهم في العراق .
أنا نحن فنمهد لرفع الظلم والجور عن العالم اجمع بقيام دولة العدل الالهي التي سيحكم فيها مهدينا ( عجل الله تعالى فرجه ) بالقسط والعدل !
تلك هي عقيدتي .
ولهذا ... دائنا اقول ... يقيناً كله خير !!!
تحياتي .
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