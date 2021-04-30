المقالات

يقيناً كله خير..سؤالي هو ..!


 

باقر الجبوري ||

 

ماذا يحزننا لو اجتمعت كل قوى العالم على ان يفرقوا بين شعبي العراق وايران !!!

فليقولوا فينا عنا مايريدون ومايشتهون .

كفار وروافض او شيعة مضلون او فرس مجوس او مخالفون .

فليقولوا ما يقولون .

او يرمونا بسموم التفريق تحت عناوين خبيثة .

التفريق بين المرجعية العراقية وبين المرجعية الايرانية .

التفريق بين حوزة النجف وبين حوزة قم .

التفريق بين الحشد العراقي وبين الحشد الايراني .

التفريق بين الوطنيون وبين الذيول والعملاء .

وبماذا يحزننا لو رأينا البعض من المتشيعة وهم يرمون انفسهم في احضان اعداء الشيعة ليهرجوا ويطبلوا ويزمروا لهم في كل ما يطلبون .

اكثر من 1400 عام والمؤامرة على الشيعة والتشيع مستمرة !

وهي الى الان مستمرة .

في نهاية الامر ورغم كل تلك المؤامرات .

سيبطل سحرهم .. وسيولون الدبر .

فسيدخل الخراساني الايراني من ايران الى العراق .

لينصر اليماني العراقي في الكوفة !

ويخلصه ويخلص شيعة العراق من السفياني ( العربي ) الذي يدخل العراق فيسفك الدماء ويهلك الحرث والنسل .

والصليب معلق في عنقه !!

فيرتد خاسئا على اعقابه .

كل ما في الامر نحتاج الى أستعداد وتمهيد وصبر .

كي تصح البشارة ( إن مع الصبر ... نصرا )

تذكروا دائما ..

انهم يمهدون لدموية سفيانيهم في العراق .

أنا نحن فنمهد لرفع الظلم والجور عن العالم اجمع بقيام دولة العدل الالهي التي سيحكم فيها مهدينا ( عجل الله تعالى فرجه ) بالقسط والعدل !

تلك هي عقيدتي .

ولهذا ... دائنا اقول ... يقيناً كله خير !!!

تحياتي .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى المفسوخة عقودهم لا عقولهم ..!
الم هزمت الروم ولكن حذار من افخاخ الجار الغشوم
النّوم في معتقلات صدام حسين..من الزمن الجميل
يقيناً كله خير..سؤالي هو ..!
المراجع صانوا الامانة
♦️ زبال السياسة ♦️
بتوقيع الزعيم..!
اليمن ينتصر - مدن الملح تنحسر
تهذيب النفس مسلك نوراني..
لا للعنصرية! شعار الفيفا!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك