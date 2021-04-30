يقيناً كله خير..سؤالي هو ..!

باقر الجبوري ||

ماذا يحزننا لو اجتمعت كل قوى العالم على ان يفرقوا بين شعبي العراق وايران !!!

فليقولوا فينا عنا مايريدون ومايشتهون .

كفار وروافض او شيعة مضلون او فرس مجوس او مخالفون .

فليقولوا ما يقولون .

او يرمونا بسموم التفريق تحت عناوين خبيثة .

التفريق بين المرجعية العراقية وبين المرجعية الايرانية .

التفريق بين حوزة النجف وبين حوزة قم .

التفريق بين الحشد العراقي وبين الحشد الايراني .

التفريق بين الوطنيون وبين الذيول والعملاء .

وبماذا يحزننا لو رأينا البعض من المتشيعة وهم يرمون انفسهم في احضان اعداء الشيعة ليهرجوا ويطبلوا ويزمروا لهم في كل ما يطلبون .

اكثر من 1400 عام والمؤامرة على الشيعة والتشيع مستمرة !

وهي الى الان مستمرة .

في نهاية الامر ورغم كل تلك المؤامرات .

سيبطل سحرهم .. وسيولون الدبر .

فسيدخل الخراساني الايراني من ايران الى العراق .

لينصر اليماني العراقي في الكوفة !

ويخلصه ويخلص شيعة العراق من السفياني ( العربي ) الذي يدخل العراق فيسفك الدماء ويهلك الحرث والنسل .

والصليب معلق في عنقه !!

فيرتد خاسئا على اعقابه .

كل ما في الامر نحتاج الى أستعداد وتمهيد وصبر .

كي تصح البشارة ( إن مع الصبر ... نصرا )

تذكروا دائما ..

انهم يمهدون لدموية سفيانيهم في العراق .

أنا نحن فنمهد لرفع الظلم والجور عن العالم اجمع بقيام دولة العدل الالهي التي سيحكم فيها مهدينا ( عجل الله تعالى فرجه ) بالقسط والعدل !

تلك هي عقيدتي .

ولهذا ... دائنا اقول ... يقيناً كله خير !!!

تحياتي .