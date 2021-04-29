المقالات

لا للعنصرية! شعار الفيفا!

46 2021-04-29

 

 د. حسين فلامرز ||

 

 منذ تأسيس المنظمات العالمية الكبرى  يعمل العالم سوية في محاربة العنصرية وايقاف امتدادها و تحجيمها آملين القضاء عليها وسط تطور عالمي جعل من الكرة الارضية عبارة عن قرية صغيرة تجبر افرادها على الاحترام المتبادل. بالتاكيد هذا مايجري الان في كل انحاء العالم! إلا في الدول العربية التي كلما كبر عمرها زادت غباء في سلوكها وتصرفاتها معلنة للجميع لابديل عن الغباء خصوصا في عالم كرة القدم الذي اصبح السلعة الرائجة في كل مكان واللغة التي يتحدثها الجميع دون استثناء. في هذه الايام يروج و تروج القنوات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة عن مايسمى بطولة العرب فيفا!!

 وهذه العبارة يااما بدعة وكذبة يسوقها أهل الشأن على السذج من الرياضيين ومااكثرهم!! يا اما فعلا قد انزلق الفيفا الى منزلق خطير لزج الامة العربية المجيدة في تجمع جديد لقيادة التطبيع!!!

فالشعوب العربية وغباءها الفكري تمت السيطرة عليه من خلال الممارسات السطحية والفعاليات الفارغة والعديمة الجدوى، حتى اصبحت برامج بما تسمى عرب كثيرة جدا في الرقص والغناء وغيرها هي الاهم من دروس التعليم الالكتروني. لن أذهب بعيدا عن الفيفا و ممارساتها الخاطئة لكونها خرقت نظامها الداخي بدعم التجمعات الرياضية العنصرية وهذه حالة مخيفة تنذر بعودة البطولات لمناطق اخرى من العالم قد تؤدي بالتالي الى مالايحمد عقباه!!!

الا عن العرب فالهدف واضح من عودة الروح الى البطولة العربية لتكون غلاف الى تحرك باتجاه التطبيع و دعم بقاء و تواجد الكيان الصهيوني الزائل باذن الله. نحن نعرف بان الدول العربية غير متفقة وفي حرب ضروس بين بعضها البعض!!

 فدول الخليج تفتك باليمن و سوريا و العراق ولبنان والمغرب العربي يفتك بليبيا والسودان منشطر وفي حرب مستمرة و جزر القمر تفضل الاحتلال على الاستقلال ناهيكم عن الصومال الدولة التي قطعها اخوانها المتشددين ورغم كل ذلك يجتمعون تحت راية كرة القدم التي تخرق قانون الفيفا!!

 عجيبة هذه الامور ففي الوقت الذي تضرب فيه ازمة كورونا العالم على انه وباء مدمر!! تلاحظ بان الخطط السياسية العالمية مستمرة على قدم وساق دون توقف! لتثبت عكس ذلك. ناهيكم عن استغلال غباء البعض كالشاة التي تسلم نفسها للجزار بكل خنوع! ترى اين المنظمات الرقابية العالمية من مخالفات الفيفا؟ هذا ان كانت فعلا هي صادقة وغير مشاركة في هذه المؤامرات! وهذا يذكرني بالكتل السياسية العراقية التي لديها من السلاح مايكفي لحرق الدولة وينادون بانتخابات ديمقراطية نزيهة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تهذيب النفس مسلك نوراني..
لا للعنصرية! شعار الفيفا!
موائد رمضان السياسية!
معبر عرعر أخطاء متكررة
(25) تعليقات حول ما ينشر على صفحات الفيسبوك
الزمن الجميل في ظل الهدام..!
 قد حذرت المرجعية الدينية العليا من مخاطر المحاصصة
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(46)
الأب والبنت والذاكرة..
جيب ليل وأخذ تغريدات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك