المقالات

المقاصد الضائعة..في الأغلاط الشائعة(45)

60 2021-04-28

 

إعـداد : محمد الجاسم

 

" تَعَلَّموا العربيَّةَ.. وعَلِّمُوها النـاسَ" ـ حديثٌ شريف

تزخرُ لغتُنا العربيةُ المعاصرة بكمٍّ هائلٍ من كلماتٍ دخيلةٍ أو مغلوطةٍ أو محـرَّفةٍ . وبمرورِ الزمنِ والتداولِ اليوميِّ على الألسنِ وفي الكتب الرسمية والمخاطبات العامة ووسائل الإعلام والصِّحافة والرسائل الجامعية ومنجزات المبدعين الأدبية ويافطات أسماء الدوائر والمحالّ التجارية وعيادات الأطباء وغيرها، قد تسللت إلى لغتنا خلسة، حتى أصبحت من فرط تناقلها واستخدامها شائعةً ومقبولةً لدى القارئ والسامع ، ورسخت في الأذهان وانطلت على المتداولين إلا لذوي التخصص، فأمست المقاصدُ ضائعة ، في خضمِّ الأغلاطِ الشائعة.

لذلك أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك من العام 1442ـ ثلاثين حلقة جديدة من سلسلة تصويباتٍ منتخبة، امتداداً لحلقات رمضان العام 1441، واستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره زمناً في صحيفة (المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان (إضاءةٌ في التراث).

(45)

الانتخاباتُ (المُبَكِّرَة)..و..(المُبْكِرَة) !

قال أبو تمّام :

" أُبْكُرْ فَقَدْ بَكَرتْ عليْكَ بِمَدْحِهِ ... غُرَرُ القصائدِ خيرُ أمرٍ باكرهُ "

وقال السريُّ الرفّاء :

" فابْكُرْ أبا بَكْرٍ فقد بَكَرَ الهَوَى ... طَلْقاً لَدَيَّ وكانَ جَهْماً بَاسِلا "

وفي البيتين أعلاه يكون الفعلُ الماضي رباعياً مزيداً ( أبْكَرَ ) من الثلاثي المجرد (بَكَرَ)،المشتق من الإبكار وهو الإصباح. قال تعالى :

 " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ"55 غافر.

  و(البُكرة) هي الطرف الأول من النهار، لذا فإن اسم الفاعل من (أَبْكَرَ) يكون (مُبْكِر) ، وهي انتخاباتٌ ( مُبْكِرَةٌ ) وليس ( مُبَكِّرَةٌ ).

ـ أفعالٌ.. و.. فَعْلاءُ

اطلعت على بيان لثلة من أعضاء نقابة المهندسين ، وردت فيه عبارة : " نحن الموقعين أدناه ، أعضاءُ في نقابة المهندسين "، وكانت ( أعضاءُ ) غيرَ مُنَوَّنَةٍ لظنهم أنها ممنوعة من الصرف.. وهذا غلط واضح.

كل ما ورد في العربية على وزن (أفعال) ، فهو جمع، ولذلك لا يُمْنَعُ من الصرف، لأن همزته أصلية مثل : ( جُزْءٌ ـ أجْزَاءٌ ) أو منقلبة عن أصل مثل ( عُضْوٌ ـ أعْضَاءٌ )، ـ ومثال هذه الكلمات : آباءٌ ـ أخطاءٌ ـ أصداءٌ .

وهذه الكلمات كلها ليست ممنوعةً من الصرف، لأنها على وزن ( أفعال ) وليست على وزن ( فعلاء) ، لذا لا داعي للَّبس و الاشتباه لدى الذين يظنون أنها تنتهي بألف تأنيث ممدودة زائدة ، والصواب انها كلماتٌ تنتهي بهمزة أصلية. إلّا كلمة (أشياءُ) ، فهي ممنوعة من الصرف لأنها ملحقة بالمنتهي بألف التأنيث الممدودة. قال تعالى :

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ " المائدة 101.

 

ورُبَّ قول ..أنفذُ مِنْ صَوْل..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الانحدار في الاعمال التلفزيونية الرمضانية
المقاصد الضائعة..في الأغلاط الشائعة(45)
إصبع على الجرح ..من حسوني الترتري الى حسوني الوسخ ..
فاجعة مستشفى ابن الخطيب الاسباب والدلالات
المسؤولية الجزائية في محرقة ابن الخطيب
صورة وحدث..النفط المحترق والعوز
شياطين الفساد في صراع مرير ضد عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي   !!
الشرقية تتمادى!!!
العلاقة المتوازنة بالغرب
المظاهرة..ونظرية المؤامرة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك