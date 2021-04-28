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النقد والحقد..!


 

عبد الحسين الظالمي ||

 

الفرق بين النقد والحقد كالفرق بين الحلال والحرام . النقد السليم صفة الانسان السليم

الصالح الناصح والحقد مرض تصاب به بعض النفوس  وهو مرض اخلاقي قد يوصل  المصاب به حد الخروج من دينه .

النقد ينتج عنه اصلاح وتصالح وبناء  والحقد ينتج عنه انتقام   ودمار و ربما قتل  ، الفرق بين الاثنين. كبير جدا . النقد البناء حق من حقوق اي انسان وضد كل مورد يستحق النقد والحقد مرض يختص  به فقط اصحاب النفوس المريضه   ويصبح اخطر عندما يصور الحاقد نفسه على اساس انه يريد الاصلاح

وهو للنفسه غير مصلح  . 

الخلط بين النقد كحق وبين الحقد كمرض كبير جدا

وللاسف هذا مرض اخلاقي اصبح يزاد انتشار بين المجتمع  على عكس التسامح والعفو الذي امر بهم الله سبحانه وتعالى واعجب لمن يحقد حتى على ارحامه لسبب بسيط جدا  والمشكلة الاكبر انه لا يضع حدود لمساحة هذا الحقد .

اعاذنا الله وياكم من الحقد والحاقدين  وجعلنا من اصحاب العفو والصفح ونحن في شهر كريم ونحن ضيوف فيه عند رب كريم .

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