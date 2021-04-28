المقالات

ستفتخر أقلام الولاية ..!


 

مازن البعيجي ||

 

بأنها كانت ضمن الساتر الثقافي والفكري الذي سلّ سيف القلم ومداد الحبر واركب كلماته الورق ذي الجناح لتقف سدًا منيعًا ضد حملات التشويه من أعداء الداخل والخارج وخاصة بني الجلدة! وهي ترى اليوم بزوغ عصر ما كان يريده الخُميني العزيز ونظر له بعمق رؤيا كان يؤمن بها إيمان شابه إيمان الأنبياء والمرسلين "عليهم السلام" ، متخذًا من منهج أهل البيت عليهم السلام الذي أصر عليه ليكون دستور البلاد دون تردد او مجاملة .

أقلام اقلّ ما يقال فيها أنها كانت موفقة ومسددة وتحمل البصيرة التي كشفت لها طريق ضاع فيه من لم يوفق وينقذ نفسه حد العداء لدولة الفقيه الوارد ذكر اهلها على لسان المعصوم "عليه السلام" ، في اشرس معارك العصر الحديث وتكنولوجيا التشويه والتحريف وتغييب الحقائق والضحك على البسطاء والسذج وخلق من إيران الإسلامية عدو بدل عدو الإسلام الاول اسرائیل ومن تحالف معها من دول العربان!

تفتخر وهي ترى هذا التراجع الأمريكي والاسرائيلي والانكسار الذي تحقق بفضل طاهر دماء الشهداء ممن اشتروا العزة والكرامة والشموخ وهم يمهدون لقادم لا محالة بروح المتقين من نهاية مطاف قاله مثل المؤسس "روح الله الخُميني" وأصر وسار عليه مثل "القائد الخامنئي المفدى" وهو يلملم أطراف المعركة عبر قيادة إلهية اعظم ذخيرة دفاعها التوكل النوعي على الله تبارك وتعالى ، فهنيئا لمن أوقف قلمه وقلبه وروحه وراحته لنصرة دولة الفقيه ليبدأ عصر إدارتها الإسلامي .

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية..رغم انف قريش..!
النقد والحقد..!
ستفتخر أقلام الولاية ..!
اذا كان الحشد لا دولة..فانا مع اللادولة..!
مات كاظم تحت سياط الجلّادين..!
ابعاد الشباب العراقي عن إيران هو سير نحو الذئاب!!!
هيتر"إبن الخطيب"..!
رد على المدعو سجاد تقي ح10
متى يستيقظ الشروكية ؟!
قلبي على وطني..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك