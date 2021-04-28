اذا كان الحشد لا دولة..فانا مع اللادولة..!

باقر الجبوري ||

بعد مطالعة سريعة للمنشورات والتغريدات التي أنزلت بخصوص الدولة واللادولة .

وجدنا ان اكثر الناس استغباءً وتجهيلا لعقول الناس في هذا الموضوع هم انفسهم من كان يهدم قوة الدولة وهيبة الدولة ويمسح بها الارض في كتاباته السابقة والحالية عن مظاهرات تشريب .

فنراهم معللين لعصابات الجوكر كل اعمال التخريب والحرق وقطع الطرق والتجاوز على اجهزة الدولة التي تصون هيبة الدولة .

بل زادوا عليه بالتجاوز على المواطن العادي .

وكانه هو المتسبب بالازمات .

وكل ذلك ليحرفوا حقيقة المظاهرات .

وحقيقة الجهات التي كانت ولازالت تمولها .

بحجة المطالبة بالحقوق .

ورسالتنا لهم ....

قبل ان تكتبوا عن الدولة واللادولة وترقصوا على الطبل الذي نقر لكم عليه سيدكم الامريكي .

كان الاولى بكم ان تتذكروا من هم الذين حفظوا الدولة !!!

من ان تكون لادولة في 2014 !!

في وقت كان اغلب ساسة الدولة واركان نظامها اللانظام .

يحملون حقائب سفرهم في طوابير طويلة في المطارات .

فاعطوا الدماء والشهداء .

والجهد والجهاد لاجل الدولة وحتى لاتكون لادولة .

نعم كان الاولى ان تتذكروا ذلك .

لو كنتم تعقلون او تفقهون .

عودوا الى نومكم فقد بانت عوراتكم .

وبانت عمالتكم باجتماعكم على الباطل .

حينما اشاروا لكم بالكلام عن الدولة واللادولة .

وانتظروا حتى يعود سيدكم الامريكي للعزف من جديد ليوقضكم من سباتكم في فتنة اخرى .

ليدق فيها طبله الذي ترقصون على نقراته .

والى ذلك الموعد نقول لكم . صخم الله وجوهكم .كل صباح ومساء.

تحياتي .