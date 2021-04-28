اذا كان الحشد لا دولة..فانا مع اللادولة..!

باقر الجبوري ||
بعد مطالعة سريعة للمنشورات والتغريدات التي أنزلت بخصوص الدولة واللادولة .
وجدنا ان اكثر الناس استغباءً وتجهيلا لعقول الناس في هذا الموضوع هم انفسهم من كان يهدم قوة الدولة وهيبة الدولة ويمسح بها الارض في كتاباته السابقة والحالية عن مظاهرات تشريب .
فنراهم معللين لعصابات الجوكر كل اعمال التخريب والحرق وقطع الطرق والتجاوز على اجهزة الدولة التي تصون هيبة الدولة .
بل زادوا عليه بالتجاوز على المواطن العادي .
وكانه هو المتسبب بالازمات .
وكل ذلك ليحرفوا حقيقة المظاهرات .
وحقيقة الجهات التي كانت ولازالت تمولها .
بحجة المطالبة بالحقوق .
ورسالتنا لهم ....
قبل ان تكتبوا عن الدولة واللادولة وترقصوا على الطبل الذي نقر لكم عليه سيدكم الامريكي .
كان الاولى بكم ان تتذكروا من هم الذين حفظوا الدولة !!!
من ان تكون لادولة في 2014 !!
في وقت كان اغلب ساسة الدولة واركان نظامها اللانظام .
يحملون حقائب سفرهم في طوابير طويلة في المطارات .
فاعطوا الدماء والشهداء .
والجهد والجهاد لاجل الدولة وحتى لاتكون لادولة .
نعم كان الاولى ان تتذكروا ذلك .
لو كنتم تعقلون او تفقهون .
عودوا الى نومكم فقد بانت عوراتكم .
وبانت عمالتكم باجتماعكم على الباطل .
حينما اشاروا لكم بالكلام عن الدولة واللادولة .
وانتظروا حتى يعود سيدكم الامريكي للعزف من جديد ليوقضكم من سباتكم في فتنة اخرى .
ليدق فيها طبله الذي ترقصون على نقراته .
والى ذلك الموعد نقول لكم . صخم الله وجوهكم .كل صباح ومساء.
تحياتي .
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