المقالات

أحول من يضع إيران ودول الخليج بمنزلة واحدة!!!


 

مازن البعيجي ||

 

مشكلتنا لم تعد خافية والعوق الفكري الذي يتحلى به الأغلب هو سيد من يقود البلد! ويركز رمح موته في قلب الحل والخلاص لفقد الكثير الرؤية الصائبة!

فأي منطق يحمل ذلك المسؤول شيعينا كان او سنينا رغم أن المعني هو الشيعي الذي يفترض يعرف ماذا كان يجري عليه ويجري اليوم من مكون الخلاف والاختلاف معه عقائدي لا يمكن أن تسترته مجاملات كافتيريا البرلمان او الزعيق الإعلامي والنفاق باوضح صورة!

مسؤول لا يفقه عمق الارتباط بين دول الخليج وبين مثل أمريكا وأسرائيل وإعلان التطبيع جهارا نهارا والتفاخر به! ومع ذلك تجده يحاول بكل جهده مع فقد البصيرة والدين يسير بخنوع وخضوع مع كل ما حل ببلده من تلك الدول محاول إظهار ولاء قومي لا يمت الى القضية التي مكلف بها كل فرد شيعي بالفرض! نفاق ومجاملة وتنظير وخداع من الكثير المتصدي الذي وجد مرتعا اسمه دول الخليج الوكيل الحصري لتجنيد الساسة ومن يبحث عن الدنيا وزخرفها!

حول ونظرة عوراء اليوم ندفع ثمنها على شكل عجز للبنية التحتية التي بالأمس أحرقت أمة من العراقيين تفحمت بسبب فساد وعمالة من طور الأردن ومصر على حساب تطوير بغداد والمحافظات ، وكذلك إصدار قانون الأعدام على اقتصاد العراق حتى ينتعش اقتصاد كردستنان ومنع الجنوب! وهكذا تستمر لعبة العمى والنفاق والبحث عن دور عمالة يقدمه من هو اقرب لحز رأس القضية التي كلف بها ذلك الشيعي النقي والتقي المراد منه عدم التطلع الى حليف وعمق عقائدي إسمه إيران مهما كلف ذلك الثمن! ليتسابق بني الجلدة على تلك المهمة الشيطانية وركل الأهداف العليا التي تنتظر مثل العراق على المستوى الديني والعقائدي وابدالها بشعارات لا تمت الى الواقع بصلة ظاهرها أنيق وباطنها سم زعاف أنهى الآمال وحطم الأحلام!!!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الوضع في العراق بعد سقوط الصنم عام ٢٠٠٣
♦️ لماذا احترقت مستشفى ابن الخطيب؟!♦️
أحول من يضع إيران ودول الخليج بمنزلة واحدة!!!
"مدكوكة" بالثوم..!
أصداء حول مقالي: محمد يسأل وموسی يجيب
أمريكا وأسرائل والسعودية..!
ماذا بعد فاجعة المشفى؟!
ألصمت ألايجابي وألصمت ألسلبي ..
إلى امير المؤمنين علي عليه السلام..!
سيادة وامن العراق افعال وليست أقوال..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك