إلى امير المؤمنين علي عليه السلام..!

محمد هاشم الحجامي ||

مازال ابن العاص يحوك المؤامرات .

ومازال ابن أبي سفيان يرفع المصاحف .

ونهض من بعدك الجمل الذي عقرته ولليوم تقطع حول ( خطامه ) الأيدي والرؤوس .

وها هي حفيدة المرأة تصول وسط بغداد وخلفها رجال بقلوب ذئاب .

وها هو الزبير كل يوم يثير فتنة وحينما يشتد الوطيس يجلس خلف قصره الذي بناه على أنقاض النخلة ، وقد مات عمرو بن جرموز فلا يجرؤء أحد أن يقطع رأسه !! .

ونحن نشكو اليك أنفسنا التي صدقت الحكمين فمالت مع الاشعري وبعيد نزع الخاتم باعنا بثمن بخس أقل من دراهم يوسف !!! .

سيدي مازال يقتل فينا الف نسائي حينما عددنا فضائلك وأن الدنيا التي لا تساوي شسع نعلك اصبحت عند رافعي رايتك حلبة يتصارعون عليها فتية وشيبا .

ابا الحسن يامن تقول :- ( اعرف ألحق تعرف أهله )

صرنا نعرف الحق بالرجال وصارت جيوش باسمائهم

لا أصرح كي لا أقتل كأبن الحباب أو يهدى رأسي كعمر بن الحمق أو تشوى جثتي كمحمد بن أبي بكر .

ابا زينب يسميك الرواة كي لا يقتلهم الحجاج الذي لليوم يقرأ القرآن ويسجن الناس عراة .

وزياد أبن أبيه أعطي وثيقة عراقية فيها نسبه متصلا ببني هاشم !!!! .

وهذا أبن الأشعث قد ترك الكوفة وسكن بغداد وانجب الف جعدة ....

وهناك ابن ملجم يستيقض في كل رمضان فيفلق هامات العراقيين .

وعاد عبيدالله بن زياد وصلب العذاري شبيه ميثم التمار على جسر الفلوجة !! .

ومازلنا نعد ونعد حتى نسينا حساب أسماء قتلانا لكثرتهم وتباين أساليب موتنا .