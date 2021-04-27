المقالات

سيادة وامن العراق افعال وليست أقوال..!


 

محمود الربيعي ||

 

‏خلو ‏بلدنا العراق من القوات ‏والقواعد العسكرية الاجنبية هدف نسعى جميعا إلى تحقيقه ونبذل من أجله اقصى جهودنا ‏لضمان سيادة وامن العراق ووشعبه الصابر المجاهد وهذا ما لايمكن ترسيخه واثباته بكلام يطلق في الهواء ، فمخرجات جلسة الحوار الستراتيجي الثالثة قد اثبتت بشكل قاطع وباعتراف رسمي وجود هذه القوات وتمركزها خلافاً للارادة الشعبية العراقية وقرار البرلمان العراقي القاضي بجلاء تام لجميع القوات العسكرية الاجنبية من العراق ، وقد ورد في البيان المشترك الصادر عن الجلسة ان هناك لجان فنية ستشكل لتنظيم عملية الانسحاب التي حاول البيان التغطية عليها بعنوان ( اعادة الانتشار) خارج العراق ، والجميع يعرف بشكل واضح ان القوات الامريكية انسحبت من عدة قواعد كانت تشغلها خلال الاشهر الماضية في وسط وجنوب العراق بسبب تعرضها لضربات المقاومة ولكنها تمركزت في قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار وقاعدة حرير في محافظة اربيل عاصمة اقليم كردستان واماكن اخرى بينها قاعدة بلد الجوية واماكن اخرى في مناطق حدودية لم يعلن عنها بشكل صريح ، كما ان مخرجات البيان تحدثت عن بقاء مدربين واستشاريين وفنيين بعد انسحاب القوات القتالية التي مازالت غير معلومة الاعداد واماكن التواجد والمهام ، وليس لدينا اعترض على أي قرار وطني مهني يتخذه القادة العسكريون بخصوص المدربين والفنيين ولكن بشرط ان يكون ذلك معلوما ومكشوفا وصريحا وبعلم لجنة الامن والدفاع البرلمانية مع تحديدالواجبات والتوقيتات والاسماء والاعداد ، وان تكون القواعد العسكرية التي يتواجدون فيها تحت السيطرة والأمرة العراقية وبموجب اتفاقات موثقة بين العراق واي بلد اخر .

فنحن نقدر ان الحكومات العراقية قد استوردت اسلحة ومعدات واليات تحتاج فيها الى خبرات البلدان المصنعة لها ، كما نؤكد على ضرورة وأهمية تحرير الاجواء العراقية من الهيمنة الامريكية واعادة السيادة العراقية عليها ومنع اي طيران اجنبي دون موافقة عراقية صريحة ومسببة .

الكلام لايكفي ولايشفي ووجع العراق لاتداويه الا الأفعال التي حمل الحكومة العراقية مسؤولية تنفيذها  في توقيتات قريبة معلنة ، ونرفض رفضاً قاطعاً ترك سيادة العراق على ارضه وقواعده وسماءه للمزاج الامريكي المتقلب والمتعجرف.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أصداء حول مقالي: محمد يسأل وموسی يجيب
أمريكا وأسرائل والسعودية..!
ماذا بعد فاجعة المشفى؟!
ألصمت ألايجابي وألصمت ألسلبي ..
إلى امير المؤمنين علي عليه السلام..!
سيادة وامن العراق افعال وليست أقوال..!
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة(43)
ظريف في بغداد..قف للمعلم وفه التبجبلا..!
الفاسدون والوطن؟ ..
عراق الحسين لا يستحق تلك الحثالات!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك