سيادة وامن العراق افعال وليست أقوال..!

محمود الربيعي ||

‏خلو ‏بلدنا العراق من القوات ‏والقواعد العسكرية الاجنبية هدف نسعى جميعا إلى تحقيقه ونبذل من أجله اقصى جهودنا ‏لضمان سيادة وامن العراق ووشعبه الصابر المجاهد وهذا ما لايمكن ترسيخه واثباته بكلام يطلق في الهواء ، فمخرجات جلسة الحوار الستراتيجي الثالثة قد اثبتت بشكل قاطع وباعتراف رسمي وجود هذه القوات وتمركزها خلافاً للارادة الشعبية العراقية وقرار البرلمان العراقي القاضي بجلاء تام لجميع القوات العسكرية الاجنبية من العراق ، وقد ورد في البيان المشترك الصادر عن الجلسة ان هناك لجان فنية ستشكل لتنظيم عملية الانسحاب التي حاول البيان التغطية عليها بعنوان ( اعادة الانتشار) خارج العراق ، والجميع يعرف بشكل واضح ان القوات الامريكية انسحبت من عدة قواعد كانت تشغلها خلال الاشهر الماضية في وسط وجنوب العراق بسبب تعرضها لضربات المقاومة ولكنها تمركزت في قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار وقاعدة حرير في محافظة اربيل عاصمة اقليم كردستان واماكن اخرى بينها قاعدة بلد الجوية واماكن اخرى في مناطق حدودية لم يعلن عنها بشكل صريح ، كما ان مخرجات البيان تحدثت عن بقاء مدربين واستشاريين وفنيين بعد انسحاب القوات القتالية التي مازالت غير معلومة الاعداد واماكن التواجد والمهام ، وليس لدينا اعترض على أي قرار وطني مهني يتخذه القادة العسكريون بخصوص المدربين والفنيين ولكن بشرط ان يكون ذلك معلوما ومكشوفا وصريحا وبعلم لجنة الامن والدفاع البرلمانية مع تحديدالواجبات والتوقيتات والاسماء والاعداد ، وان تكون القواعد العسكرية التي يتواجدون فيها تحت السيطرة والأمرة العراقية وبموجب اتفاقات موثقة بين العراق واي بلد اخر .

فنحن نقدر ان الحكومات العراقية قد استوردت اسلحة ومعدات واليات تحتاج فيها الى خبرات البلدان المصنعة لها ، كما نؤكد على ضرورة وأهمية تحرير الاجواء العراقية من الهيمنة الامريكية واعادة السيادة العراقية عليها ومنع اي طيران اجنبي دون موافقة عراقية صريحة ومسببة .

الكلام لايكفي ولايشفي ووجع العراق لاتداويه الا الأفعال التي حمل الحكومة العراقية مسؤولية تنفيذها في توقيتات قريبة معلنة ، ونرفض رفضاً قاطعاً ترك سيادة العراق على ارضه وقواعده وسماءه للمزاج الامريكي المتقلب والمتعجرف.