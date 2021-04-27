المقالات

المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة(43)

62 2021-04-27

 

إعـداد: محمد الجاسم ||

 

" تَعَلَّموا العربيَّةَ.. وعَلِّمُوها النـاسَ" ـ حديثٌ شريف

تزخرُ لغتُنا العربيةُ المعاصرة بكمٍّ هائلٍ من كلماتٍ دخيلةٍ أو مغلوطةٍ أو محـرَّفةٍ . وبمرورِ الزمنِ والتداولِ اليوميِّ على الألسنِ وفي الكتب الرسمية والمخاطبات العامة ووسائل الإعلام والصِّحافة والرسائل الجامعية ومنجزات المبدعين الأدبية ويافطات أسماء الدوائر والمحالّ التجارية وعيادات الأطباء وغيرها، قد تسللت إلى لغتنا خلسة، حتى أصبحت من فرط تناقلها واستخدامها شائعةً ومقبولةً لدى القارئ والسامع ، ورسخت في الأذهان وانطلت على المتداولين إلا لذوي التخصص، فأمست المقاصدُ ضائعة ، في خضمِّ الأغلاطِ الشائعة.

لذلك أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك من العام 1442ـ ثلاثين حلقة جديدة من سلسلة تصويباتٍ منتخبة، امتداداً لحلقات رمضان العام 1441، واستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره زمناً في صحيفة (المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان (إضاءةٌ في التراث).

(43)

ـ التفقيط.. والتنقيط

من الأغلاط الشائعة في الصحافة والإعلام ، أن ترد كلمة (فقط) في سياق جملة ، وأحياناً ليس لها علاقة بالعدد..مثال :

 " العراق يصدِّرُ النفط فقط عن طريق أوبك " أو.." صديقي ينظمُ الشعرَ فقط "، أو " الوزير هو المسؤول عن الإهمال فقط "..وهذا مجانب للفصاحة.. ينبغي أن يكون التفقيط بأن تُقرَن (فقط) بعدد ، وبعدها يكون التنقيط ،لئلاَّ يُزاد عليه ..مثال:

 " لديّ ولدان فقط ." ، " حضر للدرس هذا اليوم عشرةُ طلابٍ فقط .".

ـ تَحَسُّباً ..

من الأغلاط الشائعة أيضاً كتابة كلمة ( تحسُّب) ، حيث ترد في المخاطبات والبيانات الأمنية والعسكرية عبارة :" تحسُّباً من وقوع طارئ " .وفي الأمثال :" مَنْ لم يتحسَّبْ للعواقب، لم يكن الدّهرُ له بصاحب." وتعني مَنْ لم يحتَط ولم يحترس..وهذا غير فصيح..ينبغي أن نقول : ( تأهُّباً )، أو ( ترقباً)، أو( تهيُّؤاً )، أو (استعداداً ) أو (تخوفاً من) لأن التحَسُّبَ من الإحتساب، وهو الإكتفاء والتوكُّل..قال تعالى :

"  فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ " ١٢٩ التوبة،أي أكتفي به تعالى وأتوكل عليه.

 ـ شذا.. وليس شذى

سألتني إحدى زميلاتي في العمل، إن كان اسمُها المثبتُ في هوية الأحوال المدنية (شذى) بالألف المقصورة ،صحيحاً، فأجبتها، إنه ليس صحيحاً، يجب أن يكتب (شذا) بالألف الممدودة ،لأن الأصل فيه الواو (شذا يشذو شذواً) ،وحسبك شاهد في ذلك عنوان كتاب ( شذا العَرْف.. في فَنِّ الصَّرْف) لمؤلِّفه أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوى المصري. وقول الشاعر بدوي الجبل:

" هنا الكعبةُ الزّهراءُ و الوحيُ و الشَّذا  ...  هنا النورُ فافْنِي في هواهُ و ذوبي "

 

ورُبَّ قول ..أنفذُ مِنْ صَوْل..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أصداء حول مقالي: محمد يسأل وموسی يجيب
أمريكا وأسرائل والسعودية..!
ماذا بعد فاجعة المشفى؟!
ألصمت ألايجابي وألصمت ألسلبي ..
إلى امير المؤمنين علي عليه السلام..!
سيادة وامن العراق افعال وليست أقوال..!
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة(43)
ظريف في بغداد..قف للمعلم وفه التبجبلا..!
الفاسدون والوطن؟ ..
عراق الحسين لا يستحق تلك الحثالات!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك