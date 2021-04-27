من المسؤول الحقيقي عن هذه الحادثة؟!

ماهر ضياء محيي الدين ||

مازالت قضية مجزرة مستشفى ابن الخطيب حديث الساعة والاهم لدى الكثيرين معرفة الاسباب الحقيقية لهذه الحادثة ومحاسبة الجناة.

من المسوول الحقيقي عن هذه الحادثة ؟

اللجنة التحقيقية باشرت أعمالها لكشف الحقائق والوقائع ومحاسبة الجناة وتقديمهم للقضاء لكن السوال هل هذآ الإجراء كافي ؟ بمعنى آخر تم تحديد المقصرين ومحاسبتهم وتعويض ذوي الضحايا وتنتهي القصة والبلد يعيش الازمة تلو الآخرى والاوضاع العامة للدولة لا تبشر بخير في كافة الجوانب والنواحي.

الاسباب الحقيقة التي تقف وراء هذه الفاجعة من اسس النظام ما بعد 2003 في العراق لانه وضع اسس نظام ضعيف ومتهاوي والاصح نظام حزبية طائفي وطبق مبدأ التوافق والمحاصصة وجعلها الدستور والقانون الذي تدار به الدولة ومؤسساتها ليكون نتاج هذه المعادلة ما نشهده اليوم والقادم سيكون اسوء في ظل حكم المكاسب والمنافع السلطوية والوعود التى لا تقدم ولاتاخر.

حادثة مستشفى ابن الخطيب ستتكرر على نحو ابشع في بقاء نفس النظام ومن وضع اساسه .