لاتستعجلون على رزقكم..الياكلة العنز يطلعه الدباغ

باقر الجبوري ||
يگولون ايران بزمن السيد الخميني ( رض ) انطت جائزة لكل من يقتل سليمان رشدي بسبب كتاب نشره عن كون القران محرف والعياذ بالله .
طبعا الجائزة كانت بفتوى من السيد ( رض ) .
المشكلة كانت ان هذا الرجل ( سليمان رشدي ) باكستاني مضرّب على هندي والجنسية بريطانية وحتى كتابه انشر على نفقة بريطانيا .
بذاك الزمن حارت الدول والناس شلون تقنع السيد ( رض ) انه ماله علاقة بسليمان رشدي على أساس انه مو مواطن ايراني ولانه عايش بالخارج .
السالفة مو هنا . السالفة انه بعد ماكوا واحد يگدر يطلع راسه من التنگة ويتجاوز على مقدسات المسلمين .
غير السيد يطگه بفتوى .
المهم .. مرت سنين الى ان مات السيد رض !
بس الفتوى بعده باقية !
فالجماعة نفسهم مباشرة بعد ماأستلم السيد الخامنائي ( الله يحفظه ) الحكم .
( گالوا ) خلي نروح للسيد ونشوفه وعسى ولعل انه يحذف الفتوى بحجة عسى ان امريكا تخفف الحصار عن ايران أو خاف يتهمون ايران بالارهاب الدولي وقمع الحريات !
سوالف حيشاكم مال بنچرچية وما تمشي عد أهل العمايم القافلين عالقضية والمبدا .
فعرضوا الموضوع عالسيد الخامنائي .
وهنا نزلت عليهم الصاعقة .
السيد الخامنائي وبدون ما يصفن للسالفة وقبل مايكملون الكلام . قال لهم (( وانا اضاعف الجائزة ومن يقتله فهوا شهيد )) !!!
لا هاي شني هاي ... هاي صدگ صاعقة !!!
وتاليها عاش ( رشدي ) بسجن الدنيا وخايف ويتلفت وراه وجواه وفوگاه خاف طلقة قناص لو سچينة بالخاصرة الى ان مات مثل الچلب ( حيشاكم ) .
ومرت سنين وهاي الناس ما اتوب من ايران .
يوميه مطلعين فلم جديد على ايران .
ساعة مظاهرات وساعة اغتيلات وساعة سالفة تهديد بقصف جوي وساعة حصار الخ .
المهم خلصت كل السوالف وايران باقية وتتمدد غصباً عليهم .
لحد قبل ايام كان كلشي بخير .
لكن فجأة صرحت اسرائيل من الصبح بخبر ( ضربوا ايران ) .
يابه شنو السالفة .
والله على أساس مفجرين منشاة نطنز النووية الايرانية .
وفرحانين بعملية التفجير وفرحانين بعملية تهريب العميل الايراني الي على اساس انهزم عدهم .
بالله هاي شتحطله وتطيب .
زين هذا ( المنغولي ) الي فجر المنشأة النووية بايران وهرب الى الخارج منو قنعه انه ايران راح تعوفه .
يعني حسباله السالفه خلصت .
اذا ايران لحد الان جاي تهدد رئيس امريكا ( ترامب ) لانه امر بقتل الشهيد الايراني في بغداد !
ولحد الان خايف منهم وهو كان رئيس اكبر دولة في العالم .
والشغلة الثانية شلون اقتنعت الجهة الي خططت ونفذت التفجير والي صرحت انه عطلت ( بواسطة التفجير ) المنشاة لستة اشهر في اقل التقادير على لسان رئيس حكومتها ابو الوصخ.
شلون اقتنعوا بالسالفة .
والله ما ادري يعني شلون اقتنعوا ان ايران راح تعوفهم .
وهي تگول ( ولى زمن اضرب واهرب ) .
لا والله اني اشوف هذولة تاليتهم مثل گولة المثل الشعبي ( الي ياكله العنز .. يطلعه الدباغ )
( لا ) وكل هذا وجماعتنه يضحكون علينا بسوالف البدو على اساس البدوي اخذ بثاره بعد اربعين سنة فيگولون (( عض اصبعة وگال أيباااااااااااه اني شگد استعجلت )) .
خالي تعال سولفلي بهاي الطلابة شلون تخلص وي ايران !
اذا أول الغيث انفجار معمل صواريخ باسرائيل من الصبح وتصوير لحظة الانفجار !
يتبعه انفجار قريب من مفاعل ديمونة !
أي خالي أنفجار هز محافظة بكاملها تگول چنه گيزر ابو الطن خله الوادم بس طشار واستنفار .
زين ... اذا هاي قطرة چااااا الغيث شلون .
يعني شنو قابل البدو ايرانيين !
لو الايرانين معلمين البدو !
حيرة وظليمة وبس الله دليله .
وسلامتكم .
حبيبي هاي ايران .
مو مثل جراوتنه .. اسرائيل ضربت مفاعل تموز وبالتالي تجي مجموعة قشامر يگولون خلي نسوي وياها تطبيع علاقات .
على أساس راح نعيش بسبات ونبات .
تددللون وتأمرون أمر .
وكلشي بوكته .
من ابواب ملاجيء النقب في فلسطين العربية .
تحياتي ...
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