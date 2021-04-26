لاتستعجلون على رزقكم..الياكلة العنز يطلعه الدباغ

باقر الجبوري ||

يگولون ايران بزمن السيد الخميني ( رض ) انطت جائزة لكل من يقتل سليمان رشدي بسبب كتاب نشره عن كون القران محرف والعياذ بالله .

طبعا الجائزة كانت بفتوى من السيد ( رض ) .

المشكلة كانت ان هذا الرجل ( سليمان رشدي ) باكستاني مضرّب على هندي والجنسية بريطانية وحتى كتابه انشر على نفقة بريطانيا .

بذاك الزمن حارت الدول والناس شلون تقنع السيد ( رض ) انه ماله علاقة بسليمان رشدي على أساس انه مو مواطن ايراني ولانه عايش بالخارج .

السالفة مو هنا . السالفة انه بعد ماكوا واحد يگدر يطلع راسه من التنگة ويتجاوز على مقدسات المسلمين .

غير السيد يطگه بفتوى .

المهم .. مرت سنين الى ان مات السيد رض !

بس الفتوى بعده باقية !

فالجماعة نفسهم مباشرة بعد ماأستلم السيد الخامنائي ( الله يحفظه ) الحكم .

( گالوا ) خلي نروح للسيد ونشوفه وعسى ولعل انه يحذف الفتوى بحجة عسى ان امريكا تخفف الحصار عن ايران أو خاف يتهمون ايران بالارهاب الدولي وقمع الحريات !

سوالف حيشاكم مال بنچرچية وما تمشي عد أهل العمايم القافلين عالقضية والمبدا .

فعرضوا الموضوع عالسيد الخامنائي .

وهنا نزلت عليهم الصاعقة .

السيد الخامنائي وبدون ما يصفن للسالفة وقبل مايكملون الكلام . قال لهم (( وانا اضاعف الجائزة ومن يقتله فهوا شهيد )) !!!

لا هاي شني هاي ... هاي صدگ صاعقة !!!

وتاليها عاش ( رشدي ) بسجن الدنيا وخايف ويتلفت وراه وجواه وفوگاه خاف طلقة قناص لو سچينة بالخاصرة الى ان مات مثل الچلب ( حيشاكم ) .

ومرت سنين وهاي الناس ما اتوب من ايران .

يوميه مطلعين فلم جديد على ايران .

ساعة مظاهرات وساعة اغتيلات وساعة سالفة تهديد بقصف جوي وساعة حصار الخ .

المهم خلصت كل السوالف وايران باقية وتتمدد غصباً عليهم .

لحد قبل ايام كان كلشي بخير .

لكن فجأة صرحت اسرائيل من الصبح بخبر ( ضربوا ايران ) .

يابه شنو السالفة .

والله على أساس مفجرين منشاة نطنز النووية الايرانية .

وفرحانين بعملية التفجير وفرحانين بعملية تهريب العميل الايراني الي على اساس انهزم عدهم .

بالله هاي شتحطله وتطيب .

زين هذا ( المنغولي ) الي فجر المنشأة النووية بايران وهرب الى الخارج منو قنعه انه ايران راح تعوفه .

يعني حسباله السالفه خلصت .

اذا ايران لحد الان جاي تهدد رئيس امريكا ( ترامب ) لانه امر بقتل الشهيد الايراني في بغداد !

ولحد الان خايف منهم وهو كان رئيس اكبر دولة في العالم .

والشغلة الثانية شلون اقتنعت الجهة الي خططت ونفذت التفجير والي صرحت انه عطلت ( بواسطة التفجير ) المنشاة لستة اشهر في اقل التقادير على لسان رئيس حكومتها ابو الوصخ.

شلون اقتنعوا بالسالفة .

والله ما ادري يعني شلون اقتنعوا ان ايران راح تعوفهم .

وهي تگول ( ولى زمن اضرب واهرب ) .

لا والله اني اشوف هذولة تاليتهم مثل گولة المثل الشعبي ( الي ياكله العنز .. يطلعه الدباغ )

( لا ) وكل هذا وجماعتنه يضحكون علينا بسوالف البدو على اساس البدوي اخذ بثاره بعد اربعين سنة فيگولون (( عض اصبعة وگال أيباااااااااااه اني شگد استعجلت )) .

خالي تعال سولفلي بهاي الطلابة شلون تخلص وي ايران !

اذا أول الغيث انفجار معمل صواريخ باسرائيل من الصبح وتصوير لحظة الانفجار !

يتبعه انفجار قريب من مفاعل ديمونة !

أي خالي أنفجار هز محافظة بكاملها تگول چنه گيزر ابو الطن خله الوادم بس طشار واستنفار .

زين ... اذا هاي قطرة چااااا الغيث شلون .

يعني شنو قابل البدو ايرانيين !

لو الايرانين معلمين البدو !

حيرة وظليمة وبس الله دليله .

وسلامتكم .

حبيبي هاي ايران .

مو مثل جراوتنه .. اسرائيل ضربت مفاعل تموز وبالتالي تجي مجموعة قشامر يگولون خلي نسوي وياها تطبيع علاقات .

على أساس راح نعيش بسبات ونبات .

تددللون وتأمرون أمر .

وكلشي بوكته .

من ابواب ملاجيء النقب في فلسطين العربية .

تحياتي ...