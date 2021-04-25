المقالات

قضيتنا سياسية


 

ماهر ضياء محيي الدين ||

 

عام بعد عام تمر علينا سنوات عجاف وبدون حلول عاجله وواقعيه انها مشكلة البلد واهله وهي الكهرباء .

قد يسأل البعض ويقول اين هي المشكلة الحقيقة  في الادارة او نقص الاموال او الخبرات او للقضية حسابات اخرى؟

لو اردنا الاجابة عن ما تقدم وحجة  نقص الاموال قد تكون السنوات الأخيرة نعم نعاني من نقص الايرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وانعكاسات ازمة مرض كورونا لكن اين ذهبت أموال الميزانيات الانفجارية او الأضخم في تاريخ او الأكبر على دول المنطقة ؟ الجواب في جملة واحدة في جيوب الفاسدين.

اما اذا كانت القضية نقص الخبرات اللازمة فالحلول جدا بسيطة ولدى وزارة الكهرباء مئات الآلاف من المهندسين بصفة دائمين او عقود وان اقتضت المسالة فهناك الملايين من العاطلين عن العمل يمكن تدريبهم او إرسالهم دورات تدريبية خارج البلد او اقامتها في الداخل، واذا اردنا يمكن التعقد مع مكاتب استشارية مختصة لحل الأزمة.  فالخلاصة القضية ليست لها مطلقا بنقص الخبرات  .

نعود الى  الإدارة فهنا يكمن بيت القصيد لان ملف الكهرباء تقف وراء جهات تريد تحقيق مكاسب سياسية او إعلامية وتوظيفها ضد جهات أخرى من باب التقسيط وجهات اخرى جعلت من ملف الكهرباء باب  من اجل تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية وهي تقف في طريق تطوير او حل مشكلة الكهرباء وهي اطراف خارجية .

قضيتنا ليست لها علاقة بأموال او الادارة او نقص الخبرات بل سياسية بحتة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الثقافة العراقي يعتذر عن طلب رعاية شاعر معروف "أساء" لرموز إسلامية
هل  يمكن حصر السلاح بيد الدولة؟
قضيتنا سياسية
اعتذارك غير مرحب به معالي الوزير
جواد الخوئي والعلمانية والإلحاد وسعدي يوسف..
 (24)  تعليقات على ما ينشر على صفحات الفيسبوك
إصبع على الجرح..دعوة إفطار سياسية..!
تكريم الحثالات..في جمهورية الشقاوات
التكافل الاجتماعي و جائحة كورونا
الخطأ والصواب في مضمون الكتاب..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك