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هراء المتثيقفين !!


 

حسن كريم الراصد ||

 

لتكونوا انتم الدولة ولنكن نحن اللادولة فما قيمة المصطلحات على ارض الواقع ؟؟؟ .. فنحن من اعاد الارض .. ونحن من بذل الدم والمال ..

ونحن من هزم داعش .. ونحن من صان اعراض النساء بعدما بيعت باسواق النخاسة .  وانتم الدولة !! حيث كنتم حينها تقضون اوقاتكم في فنادق اربيل وعمان سكارى وتثرثرون .. انتم من اثار الفوضى .  وانتم من شتم الشهداء .. وانتم من اباح الابتذال تمارسونه في ساحات التظاهر وانتم من عطل مؤوسسات الدولة وانتم من اغلق المدارس والجامعات وقلتم ماكو دولة ماكو دوام ..

وانتم من اهان المعلم وانتم من اهان اعرافنا وقيمنا وعشائرنا وتقاليدنا فهتف صبيانكم مخمورين : اليوم الكذلة تسولف !!فانصتنا لسوالفها فلم نجد الا الشذوذ والالحاد والمجون والعهر والابتذال وكشف العورات المتسخة من على الجسور . .

 انتم من احرق المؤوسسات .  وانتم من اعتدى على رجال الدولة فقتلتم واحرقتم واهنتم رجال الامن واظهرتم لهم عوراتكم وسلطتم عليهم السنة عاهراتكم .  .

انتم الدولة التي اخذت اموال تغريداتها من طحنون .. وانتم من نفذ تعليمات القنصل الاسود .. وانتم من دخل في مستنقع التطبيع .. وانتم من اخذ على ثورته السحت من بن سلمان .. انتم مجرد هراء يتردد صداه على تويتر وفي مقاهي الكرادة وعمان ..

 ترددون غثيان سارتر وهذيان ماركس   ولا قيمة لكم بعد عمكم ترامب .  !! فخذوا الدولة واتركوا لنا اللادولة فبها سنبني وطن وليس بهراءكم هذا الذي سأمنا منه ...

 فنحن سليماني والمهندس وانتم أبن كويطع وعفلوك !!!

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