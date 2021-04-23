المقالات

الدولة واللادولة ..!

74 2021-04-23

 

علي السراي ||

 

مصطلح جديد بديل عن نظيره ( رايد وطن) وذات المؤامرات والاصابع الخفية و جواكر السفارة ووجوهها الكالحة الذين استحمروا جهلة الشيعة وركبوا ظهورهم ليأتونا بمن أتوا والهدف كالعادة هو الحشد الذي عراهم وأسقط ورقة التوت عنهم وفضح بضاعتهم ووضاعتهم وخستهم فأبناء اللادولة ( الحشد المقدس)  كما وصفوهم أبناء السفارة هم الذين حافظوا على الدولة واستنقذوا العراق من فم الشيطان أفهكذا تورد الابل يابروتوس ؟؟؟ وأهكذا يكون رد الدين والجميل ؟؟؟ وهل جزاء الاحسان إلا الإحسان ياأشباه الرجال ولا رجال؟؟

والسؤال هو من هم اللادولة يا أصحاب الدولة ؟ أوليسوا من تصدوا بصدورهم العارية لرصاص العدو وثبتوا بعد أن هربتم ولم تبقى سوى ملابسكم الداخلية شاهدة على جبنكم وخوفكم وخستكم ورعبكم وهروبكم من المواجهة؟  فعلام العنتريات الفارغة وخنجركم المسموم للطعن والغدر بمن أجلسكم على كراسيكم وعروشكم وجعلكم من المكرمين....؟؟؟ أي دولة تتحدثون عنها وتتشدقون وتتغنون بها والتي مابقيت إلا بدماء أبناء اللادولة وحُفظت بهم؟ أين كنتم يا أصحاب شعار الدولة حينما عصف الخطر بعرش الدولة؟  لماذا لم نرى ولا فأر منكم قال ها آنذا كما فعل أبناء اللادولة ؟؟

شعار الدولة الجديد يعني البعث وداعش و الحضن العروبي المفخخ والطريق السالك امام قطار التطبيع المذل وبيع الدولة ومافيها فعن أي دولة تتحدثون؟ أي دولة وقد قوضتم أركانها و سرقتم الله فيها وعباده وجعلتم الشعب يترحم على أيام الطاغية المقبور لعنه الله بسبب خستكم ولصوصيتكم ودونيتكم وأنانيتكم وبكل أحزابكم وتياراتكم وشعاراتكم التي خدعتم بها الفقراء وأنتم تنعمون باموالهم أموال السحت والحرام ثم لم يكفيكم كل ذلك حتى عدوتم بمعاول الخسة والعمالة والغدر تهدمون أخر معاقل العزة والشرف تحت مسمى اللادولة وهم الحشد المقدس؟

 فاعلموا لا أم لكم ان لم يعد في قوس الصبر منزع وإن إستمرت مخططاتكم الشيطانية الخبيثة لشيطنة الحشد وسلاحه وبقية الفصائل الجهادية فسينقلب السحر على الساحر ولات حين مندم... وإن دولةً حافظنا عليها بالارواح والدماء والمهج وقدمنا شهداء قادة على طريق تحريرها من براثن الاعداء لن تستطيعون لاأنتم ولا مشغليكم من تقديمها في النهاية على طبق من ذهب الى إسرائيل والبعث والحظن العروبي المفخخ وإن دون الحشد ورجاله خرط القتاد وهي نصيحة لكم فاحذروا صولة الحليم إذا غضب يا أصحاب شعار الدولة لئلا تشاهدون الشعب كله وقد أصبح لادولة فالحشد هويتنا وشرفنا ومن لاحشد له لاشرف له... فلاتراهنوا على صبرنا وحلمنا وقد مللنا الشعارات فلستم بأقوى من داعش التي سحقنا على رؤوسها بإعقاب بساطيل الحشد المقدس فإحذروا من اللعب بالنار....

فاللادولة التي تتحدثون عنها وتقصدون به الحشد هو الدولة الحقيقية وانتم الطارئون لانه يمثل الشعب وإرادة الشعب وحاضره ومستقبله وصمام أمنه وأمانه وحصنه الحصين وسوره المنيع...فالشعب كله حشد مقدس يا أصحاب الدولة وعملائها....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
احجز لك مقعد في دولة الفقيه!
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة (39)
شمنتظر والفرج..!
خطأ الحركات الإسلامية..في الرهان على الرأي العام الثابت الكامن
هراء المتثيقفين !!
الدولة واللادولة ..!
السّيستانيّ أمّةٌ في رجلٍ
مجاهدونا وُلِدوا من رحم المحنة والظلم والألم (1-3)
القوات الامنية العراقية اسمى من ان تتورط في حماية قوات الاحتلال..!
متلازمة عراقية باتت معروفة ظاهرها أنيق وباطنها(؟) ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك