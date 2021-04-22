فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- أحلى شي قوى الدولة الطاشة هاليام/ ما تكدر تكتب تغريدة ع أمريكا!

٢- همزين الله مو بكيف الفيس بوك جا انحصرت الرحمة بوزير دفاع صدام سلطان هاشم، ونائب البرلمان أحمد راضي/ ومرات حتى ينقلونه من النار للجنة مثل حسين كامل من خائن لشهيد الغضبة!

٣- صاروخ طاش ما طاش وتزلج في سماء إسرائيل/ يكشف جالية الكيان في العراق!

٤- غيث التميمي لا يتقن كتابة كلمة عبء/ مسوي برنامج أغلاط القرآن!

٥- الصرخيين مسوين لطمية ع الزهراء تقول الضلع ما مكسور/ أدري إذا ما مكسور جا عليمن تلطمون!

٦- كبل يكلك العرب ظاهرة صوتية/ كذبوا، فهاهم يحذفون ويمنعون كل صوت أو كلمة ضد أمريكا أو أسرائيل!

٧- الحل بوسي يحط جماعته بين خيارين: الباص البرتقالي/ أو البدلة البرتقالية!

٨- الملوك مقدسون عند دعبول إذا من آل سعود/ بس عادي يهينهم إذا من الأسرة الهاشمية الحكمت العراق!

٩- اللي يكول هاي مو دولتنا واشكد ما بينا نخرب نخرب/ تُقدم قناته على أنها راعية الوطنية!

١٠- بعد عام من قيامه بعملية التنويم الأولى / ينوم الناشطين أيضا عن المطالبة بالخدمات!

سؤال الفنتازيا: هل قرأت يوما لمدونيّ قوى الدولة منشورا عن تصدير الإقليم للنفط دون الرجوع للدولة؟!

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