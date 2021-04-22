المقالات

فنتازيا نقاشية..!

21 2021-04-22

 

جهاد النقاش ||

 

١- أحلى شي قوى الدولة الطاشة هاليام/ ما تكدر تكتب تغريدة ع أمريكا!

٢- همزين الله مو بكيف الفيس بوك جا انحصرت الرحمة بوزير دفاع صدام سلطان هاشم، ونائب البرلمان أحمد راضي/ ومرات حتى ينقلونه من النار للجنة مثل حسين كامل من خائن لشهيد الغضبة!

٣- صاروخ طاش ما طاش وتزلج في سماء إسرائيل/ يكشف جالية الكيان في العراق!

٤- غيث التميمي لا يتقن كتابة كلمة عبء/ مسوي برنامج أغلاط القرآن!

٥- الصرخيين مسوين لطمية ع الزهراء تقول الضلع ما مكسور/ أدري إذا ما مكسور جا عليمن تلطمون!

٦- كبل يكلك العرب ظاهرة صوتية/ كذبوا، فهاهم يحذفون ويمنعون كل صوت أو كلمة ضد أمريكا أو أسرائيل!

٧- الحل بوسي يحط جماعته بين خيارين: الباص البرتقالي/ أو البدلة البرتقالية!

٨- الملوك مقدسون عند دعبول إذا من آل سعود/ بس عادي يهينهم إذا من الأسرة الهاشمية الحكمت العراق!

٩- اللي يكول هاي مو دولتنا واشكد ما بينا نخرب نخرب/ تُقدم قناته على أنها راعية الوطنية!

١٠- بعد عام من قيامه بعملية التنويم الأولى / ينوم الناشطين أيضا عن المطالبة بالخدمات!

 

سؤال الفنتازيا: هل قرأت يوما لمدونيّ قوى الدولة منشورا عن تصدير الإقليم للنفط دون الرجوع للدولة؟!

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فنتازيا نقاشية..!
التطبع أضغاث أحلام، والسعودية نحو ايران بيد عراقية..!
رسائل فاتح..ديمونا هدفنا  الدائم..القدس نصرنا القادم
الكهرباء مفتاح العمل والخدمات..
(23)  تعليقات على ما ينشر على صفحات الفيسبوك
منهج تجريدنا من القوة ..!
فلسطين وقدسها..مركز الاهتمام الاول..
🔴طَنّب رسلان،طَنّب عراقي يصيب الهدف!
مدمنون نادمون..!
شايب وأسولف تسمحولي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك