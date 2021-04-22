الكهرباء مفتاح العمل والخدمات..

✍🏻 محمود الربيعي ||

من 2003 الى هذه الساعة وكلنا غير مقتنعين ومتضررين من إدارة الدولة بطريقة فاشلة ومتخمة بالفساد وخيبات الأمل .. ولكن هل يمكن أن نقف معاً لنتسائل :

س 1 : هل يمكن ان نقضي على الفقر والبطالة بدون تشغيل المصانع والمعامل والمزارع والحقول ؟

ج: طبعا لا .

س2: هل يمكن تشغيل القطاع الصناعي والزراعي بدون ( الكهرباء) الوطنية المستقرة .؟

ج: أكيد لايمكن .

س3 : من هو المسؤول عن حرمان العراقيين من ( الكهرباء) ؟

ج: أكيد أمريكا

س4 : ماهو الحل لمعضلة الكهرباء ؟

ج: أن يخرج الشعب العراقي في تظاهرة ضخمة بمستوى تظاهرة اخراج الامريكان ونجبر الحكومة على توقيع عقد اصلاح وتشغيل الكهرباء مع شركة سيمنز الالمانية وطرد شركة جنرال الكتريك الامريكية التي دمرتنا من 2003 لليوم .

س5: ما مصير عشرات المليارات من $ التي تم صرفها على الكهرباء ؟

ج: يتم حجز ومنع سفر كل من شغل درجة خاصة في وزارة الكهرباء من يوم تأسيسها بعد 2003 والتحقيق معهم واطلاق سراح من تثبت برائته من الفساد المالي والاداري واستعادة الاموال من السراق الفاسدين ومصادرة اموالهم حتى الدرجة الرابعة .

س6 : هل ستكون فائدة من هذا الكلام والحوار ؟

ج: نعم يجب ان نفكر بحلول منطقية ولانستسلم أبدا ، ولانقصر في السعي الجاد لانقاذ بلدنا ( ولايغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) .

اخر سوال : هل يتحمل المواطن المتجاوز جزءا من المسؤولية ؟

ج: لو وجد المواطن شبكة كهرباء متوفرة وقانون يحاسبه على تصرفاته فلن يتجاوز لانه سيخسر الكثير كما في كل بلدان العالم .

والمسؤولية تضامنية ومشتركة علينا جميعاً في صناعة وعي ورأي عام فاعل ومؤثر .

شكرا لوقتكم

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