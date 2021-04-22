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شايب وأسولف تسمحولي..!


 

محمود الربيعي ||

 

دخلت سن التكليف قبل أكثر من 40 عاماً ، ولو أردت أن تسمع مني أقول :

🔺 ألزم نفسك بالوضوء الدائم ولا تتساهل فيه أبدا .. ستدرك سر الطهارة .

🔺تكلم مع ربك في صلاتك وركز انتباهك كله على أنك في حضرة أرحم الراحمين وأشد المعاقبين .

🔺  لاتترك في قلبك مساحة لغير الله أبدا ، وحاول أن يكون عملك وراحتك وسفرتك ونومك وطعامك لله عز وجل .

🔺 تجنب كثرة الضحك ولاتنسى أن إمامك صاحب الزمان عليه السلام دائما معك فلاتنشغل عنه بتفاهات الدنيا .

🔺كثرة الطعام وكثرة النوم وكثرة الكلام ، أخطر 3 سلوكيات تحطم حياة الانسان وتحيلها الى جحيم مستمر .

🔺أحبب الخير لجميع الناس وتمنى لهم الصلاح والهدى ستجد أثر هذا في قلوب من حولك ، واستثني من محبتك اعداء الانسانية فإنهم لايستحقون.

🔺  لاتكن جباناً فالجبن لايزيد الأجل ولاينقصه كن شجاعاً وستعيش حياتك التي كتبها الله لك .

🔺 لاتكن بخيلاً لأن الرزق بيد الله وحده وهو المتكفل به والرازق لعبده من حيث لايحتسب .

🔺لاتضيع وقتك في ما لاينفعك في آخرتك ، وخصوصا (كرة القدم) فإنها تسرق منك عمرك ، فالدنيا زائلة والاعمال ماثلة ونفس المرء خطاه الى أجله .

🔺 إعلم أن نجاتك في حفظ دينك وهلاكك في التضييع وكل ما عدا دينك فهو وهم وخداع  .

🔺 ختاماً : لكم خالص دعائي وتمنياتي بالتوفيق والنجاح في أمتحان الدنيا وأن يجنبنا الله وأياكم خزيها وعذاب الآخرة بحق محمد وعترته الطاهرة ( صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).

 

8رمضان 1442

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