كي لا تنسوا..!

ماهر ضياء محيي الدين ||

برنامج تلفزيوني كان يعرض المعارك التى جرت ابان الحرب العراقية- الايرانية وكان يعرف كي لا ننسى .

مما لاشك فيه ان الكثيرين منا يعرف تاريخ اغلب ساسة اليوم وانهم تعرضوا للتعذيب والاضطهاد لسنوات طويلة في زمن حكم صدام .ومنهم من اعدم من عائلته العشرات وصادرت السلطة البعثية املاكهم ولم تكتفي الاجهزة القمعية بذلك وحسب بل طاردتهم وهم في المهجر.

لن يتوقف مستوى الأذى عند هذا الحد بل أقرباء وجيران واصدقاء ساسة اليوم تعرضوا الى ملاحقة السلطات بتهم شتى مما اضطروا للهروب والاختفاء من بطش حكم البعث .

اشرقت شمس الحرية والعدالة على العراقيين بعد زوال حكم صدام لنحلم بحياة جديدة وننسى تلك الحقبة السوداء في تاريخ العراق لكن احلامنا تحولت الى كوابيس ليومنا هذا ،بسبب سياسيات من حكمنا الذي سخروا خيرات البلد واهله لحساباتهم ومصالح من يدعمهم ونسوا وتناسوا ذلك الزمن .

خلاصة القول رسالة الى من يحكمنا لا تنسوا وتذكروا ألم وحزن تلك الحقبة وانتم اليوم بيدكم دفة الحكم وشعبكم يعيش الفقر والحرمان فتذكرا ان نفعت الذكر.

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