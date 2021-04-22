المقالات

المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة (38)

61 2021-04-22

 

إعـداد : محمد الجاسم

 

" تَعَلَّموا العربيَّةَ.. وعَلِّمُوها النـاسَ" ـ حديثٌ شريف

تزخرُ لغتُنا العربيةُ المعاصرة بكمٍّ هائلٍ من كلماتٍ دخيلةٍ أو مغلوطةٍ أو محـرَّفةٍ . وبمرورِ الزمنِ والتداولِ اليوميِّ على الألسنِ وفي الكتب الرسمية والمخاطبات العامة ووسائل الإعلام والصِّحافة والرسائل الجامعية ومنجزات المبدعين الأدبية ويافطات أسماء الدوائر والمحالّ التجارية وعيادات الأطباء وغيرها، قد تسللت إلى لغتنا خلسة، حتى أصبحت من فرط تناقلها واستخدامها شائعةً ومقبولةً لدى القارئ والسامع ، ورسخت في الأذهان وانطلت على المتداولين إلا لذوي التخصص، فأمست المقاصدُ ضائعة ، في خضمِّ الأغلاطِ الشائعة.

لذلك أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك من العام 1442ـ ثلاثين حلقة جديدة من سلسلة تصويباتٍ منتخبة، امتداداً لحلقات رمضان العام 1441، واستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره زمناً في صحيفة (المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان (إضاءةٌ في التراث).

(38)

ـ أيهما أصوب (بدلاً عن)..أم..(بدلاً مِنْ) !؟

إستدلال بسيط قد يوصلنا الى جواب أيهما أصوب من الإثنين،(بدلاً عن)..أم..(بدلاً مِنْ) في ما ثبت في علم النحو، من عنوان (البدل ..والمُبْدَل منه )،ولم يَقُلْ النُحاة (المُبْدَل عنه).قال الشريف الرضي:

" ليس التبدّلُ فى الأهواءِ من خُلُقى  ...  ولو تبدّلتُ منكمْ لم أجدْ بَدَلا " ،

قال (تبدلتُ منكم) ولم يقل (تبدلت عنكم).

ـ التالي..والآتي

يخطئ الأستاذ حين يكتبُ في ورقة الإختبار: " أجب السؤال التالي بنعم أو لا ". وهذا لحنٌ واضح ،لأن التالي تشير الى شيء بعيد عن المقصود في القول ( السؤال)،كقولنا : " فاز محمدٌ بكأس الصدارة الأول في السباق،أما التالي فكان أحمد."،والصواب أن يكتب في ورقة الإختبار:" أجبْ السؤال الآتي بنعم أو لا " ، لأن (الآتي) مختصة بما سيظهر بعد القول،و(يأتي) بعده.

ـ همزةُ القَطْعِ،قَطَّعَتْ لي فؤادي..ومن الوَصْلِ همزةٌ نَمَتْ من سُهادي

من غرائب الأغلاط اللغوية الفادحة،تلك التي تعلو واجهات الجامعات أو الكليات في هذه الدولة العربية أو تلك،دون أن يلتفت إليها الأساتذة والمديرون والعمداء القائمون على تلك الصروح الأكاديمية الرفيعة. ففي جامعة سعودية تعلو الواجهة رقعة مكتوبة بخط كبير وبارز : ( كليّة الإقتصاد والعلوم الإدارية )،وقد رسموا همزة مكسورة تحت الألف في كلمة (الاقتصاد)،وهذا غلط فادح،لأن الهمزة هنا هي همزةُ وَصْلٍ ولايجوز إثباتُها بالرسم.

وفي العكس من ذلك،فقد رأيت ـ في السعودية أيضا ـ في واجهة معلم إسلامي كبير عبارة :( مسجد الكليات الانسانية ) أن كلمة (الإنسانية) قد كتبت دون إثبات همزة القطع المكسورة. قال تعالى : " وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ " النجم 39.

 

ورُبَّ قول ..أنفذُ مِنْ صَوْل..

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كي لا تنسوا..!
الإرهاب إلى اين في العراق؟!
من هم "المرجفون في المدينة"..؟!
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة (38)
محور المقاومة...ملامح المرحلة
الاسلام دين التسامح والانسانية
هكذا تبدا القناعة بفكرة الامام المهدي عليه السلام
بين رمضان القرآن ورمض آن العصيان
المقابرُ الجّماعيّة..من ذكريات الزمن الجميل!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك