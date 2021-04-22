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محور المقاومة...ملامح المرحلة


 

أحمد حسن العراقي  ||

 

أمواج المتغيرات تضرب خارطة العالم السياسية والاستراتيجية وتكشف عن ملامح المرحلة التي أظهرت مرة أخرى أن محور المقاومة يسير بخطى ثابتة ويحقق إنتصارات عسكرية وسياسية على المحور الأمريكي وتوابعه في المنطقة.. ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: 

• أولا: العراق

في العراق لازالت فصائل المقاومة توجه ضرباتها الموجعة لقوات الإحتلال الأمريكي وقد تصاعدت تلك الضربات عدديا ونوعيا... وإمتدت لمساحة جغرافية لم تكن أمريكا تتوقع وصول رصاص المقاومة إليها.. واستهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في أربيل خير شاهد على ذلك.. ويبدو أننا سنشهد المزيد من العمليات في الصيف الذي سيكون ساخنا بصواريخه ونيرانه على الأمريكيبن في العراق.

أما من الناحية السياسية فيبدو أن فتنة تشرين السوداء بدت عارية ومنبوذة في الشارع العراقي بعد أن إنكشفت حقيقتها البشعة وأنها مجرد مولود مشوه أنجبته السفارة الأمريكية في فترة مضطربة كانت تعصف في العراق... وها هي اليوم فتنة تشرين السوداء بشعاراتها وعاهراتها وجلاوزتها مهزومة ومنبوذة من الشارع العراقي

• ثانيا: إيران

أما إيران التي صمدت في وجه ما يسمى بسياسة الضغوط القصوى في زمن الخاسر ترامب... ها هي اليوم تجني ثمار صمودها اليوم وهي تقترب من هزيمة أمريكا سياسيا من خلال إعادتها الى الإتفاق النووي ورفع العقوبات الإقتصادية... وقد فرضت شروطها على الدول الأوربية المجتمعة في فينا...

• ثالثا:  اليمن

أما اليمن فهو لايزال يحقق بصموده إنتصارات استراتيجية على العدو السعودي... فهاهم أنصار الله يقتربون من تحرير محافظة مأرب الإستراتيجية وسط إنكسار الجيش السعودي ومرتزقته... وفي ذات الوقت لازالت القدرات العسكرية اليمنة في تصاعد... ولازالت الطائرات اليمنية المسيرة تدك عمق كيان العدو السعودي لتفرض معادلة توازن الرعب...

• العالم كله يتغير وتلك المتغيرات كلها تصب في صالح محور المقاومة.. فروسيا التي كشرت عن أنيابها في وجه الأمريكيين وحلف النيتو في البحر الأسود وحشدت قواتها على الحدود الاوكرانية...قد أوصلت رسالتها بوضوح أن العالم قد تغير وأن أمريكا عليها أن تعرف حجمها وقدراتها... وكذلك الحال بالنسبة للصين التي أثبتت للعالم بأن زمن امريكا قد شارف على نهايته وعلى امريكا وحلفائها أن يفهموا ذلك ويعترفوا بواقع العالم الجديد.

• في الختام نحن نعيش بداية عالم جديد.. عالم فيه أمريكا منكمشة ومتراجعة ومتضعضة.. وصعود قوي وسريع لقوى عالمية جديدة يتقدمها في الشرق الاقصى محور المقاومة.

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