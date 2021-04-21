المقالات

خيوط العنكبوت..!


 

حسن عبدالهادي العگيلي ||

 

مدن بلا فجر تنام

ناديت باسمك في شوارعها

فجاوبني الظلام

وسألت عنك الريح وهي تأن

 في قلب السكون

ورأيت وجهك في المرايا والعيون وفي بطاقات البريد

مدن يغطيها الجليد.

من قصيدة للبياتي اهداها لولده علي وفي تلك القصيدة نقد شديد للتجربة الاشتراكية..وربما لتجربته الشخصية.

والحقيقة انا دائما كنت حين اتذكرها او حين كانت تبث من إذاعة صوت العراق احيانا قليلة ومتباعدة في أحيان كثيرة من( براغ) بالصوت الملائكي المفعم بالامل لاستاذتنا الغالية فريال

 او من إذاعة صوت المستقبل كنت اتسائل حين  ارى او اسمع وطبان او برزان وعلي كيمياوي وعدي ونزولا لقاع المستنقع صدام التكريتي كيف يتجرأ هؤلاء عديمي الملامح على استباحة العراق الموغل بالاصالة والتأريخ وترانيم السماء !!

ويحاولون اختزاله بحزب واحد وعشيرة وعائلة وشخص واحد !!!!

كنت بتوسل  اطلب رؤيا واحدة يجيبني فيها العراق عن سكوته!! وصبره!!

 لم تات الرؤيا مطلقا  ولم اسمع منه جوابا..  ولكن بعد 2003 فهمت جيدا لماذا كان وطني غارقا بصمته ودموعه ومرتعبا من القادم !!!! المؤلم والاكتر تيهاً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقابرُ الجّماعيّة..من ذكريات الزمن الجميل!!
وقفة بلاغية ..
بريمر مؤسس الفساد في العراق
خيوط العنكبوت..!
الرئيس الشهيد صالح الصماد..ذكرى الهامة الوطنية الحكيمة
القنوات بديل الشيطان في رمضان..!
هل فشل الكيان الصهيوني في حشد العرب ضد إيران الإسلامية؟!
احزاب تشرين..!
دولة الفقيه دولة القوانين..!
القائد الجريح ..الشهيد ابو منتظر المحمداوي أنموذجاً..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك