المقالات

دولة الفقيه دولة القوانين..!


 

مازن البعيجي ||

 

مَن يلاحظ مسيرة "دولة الفقيه" منذ ثورتها الإسلامية التي تفاجأ بها العالم المستكبر بعد أن تصور من خلال زرع العملاء في كل العالم ومنهُ العالم العربي والإسلامي! إن لم يبقي جذور للإسلام الحقيقي، ولكن شاء الله الجبار العظيم أن تأتي هذه الدولة وتسير بسيرة الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني الثوري ضد الظلم والاستبداد والطغيان والتكبر ، فثار الغرب والصهيونية العالمية وأمريكا عليها محتجة بقوانين فصّلتها على مقاساتها ومقاسات مصالحها الخادعة وفي اغلب مؤسساتها من مجلس الأمن وحقوق الإنسان وغيرها ، فوجدت قضية السلاح النووي ذريعة كبيرة لتوريط إيران وجرها الى منحر قتلها وشن الحرب عليها!

فدخلت إيران ميدان التفاوض وأي تفاوض وهي تضع الصبر والفطنة والانضباط والحذر واتباع الولي الخامنئي المفدى كمرشد واعي لمثل ملف داخلة فيه اعظم خبراء مخابرات العالم المستكبر والصهيونية العالمية بقيادة أمريكا وحسبك هذه الثعلب الماكر والشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخُميني العظيم ، فسارت المفاوضات بشكل حَمَلَ الصدق والإخلاص والولاء والنهج الإسلامي الأصيل ليرى العالم الغربي أن ثمة بشر وهم الايرانيون اختلفوا عن كل ما مرت به دول أوروبا المؤثرة ، بل حاولت أمريكا عبر الإتحاد الأوربي وعبر منظمة الطاقة النووية التي لا شك بأن رجالاتها مخابرات على مستوى عال، بعد أن شاهدوا صلابة وصدق وإيمان الوفد المفاوض والذي تغير خلال الحكومات المتعاقبة في إيران ولم تتغير قيمهم والمبادئ ولم يتنازلوا عن حق أو يجبرهم موقف على استخدام الطرق الغير أخلاقية مع كل ما جُند من اجل انزال إيران من علياء عرش التفاوض ورغم الحاجة الملحة وهي تعيش بعد الحرب المفروضة حصار خانق وقاسي شمل كل نواحي الحياة!

تحاوُر لم يكن وجها لوجه مع الوفد الأمريكي وكانت ترفض إيران هذا المبدأ وكل التحاور عبر وسيط ولكن مع الإتحاد الأوربي وجها لوجه لأنها تريد القول أنها مع القانون الدولي وليس مع العنجهية الأمريكية التي لا تلتزم بالقوانين التي هي وراء تشريعها ، وهذه نقطة مقتل مهمة جدا، ما أعني فتح الباب أمام أوروبا دون أمريكا التي أصبح حلمها الجلوس على طاولة تجمعهم مع المسؤول الإيراني مباشر! وهذا ما لم تقبل به إيران قط وهو مبدأ وعمود فقري في سياسة "دولة الفقيه" .

لتتكشف يوم بعد يوم وعلى طول التزام إيران منذ اكثر من أربعة عشر عام بتعليمات وكالة الطاقة الدولية لتشهد لهم ذات وكالة الطاقة الذرية بمستوى الانضباط والدقة في القوانين التي توافق عليها في جولات الحوار، الأمر الذي فهمته أوروبا ووقفت عنده رغم الضجيج الأمريكي والضغط عليها ، مرحلة وجولات حوار عرت فيها - دولة الفقيه - سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وكذب مؤسساتها وتفلتها من القوانين والإنسحاب منها، وما التراجع عن الاتفاقية النووية الإيرانية خمسة زائد واحد التي وقعت بين أمريكا وأوروبا من جهة ومع إيران من جهة والتي لاحقا انسحب منها ترامب ممزقا توقيع أمريكا ملقيا به في سلة المهملات إلا دليلا على ذلك !

حتى وصلنا اليوم بفضل الله تعالى لمرحلة أن العالم كله يعرف معنى الحق المبدئي الإيراني وسلمية ما يريد ترسيخه وقد وصلت السياسة الأيرانية الى ما تريد واسقطت برقع دولة المؤسسات ليبدأ عهد وعصر جديد اسمه الإدارة الإسلامية في الشرق الأوسط .

من هنا لابد من فهم دولة الفقيه وكيف تدير محور المقاومة دون تنازل ودون فتح المجال لمثل أمريكا التي بقي حلم التفاوض المباشر لها مع إيران حلم ينقصه نوم عميق الحائل منه إيران الإسلامية ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقابرُ الجّماعيّة..من ذكريات الزمن الجميل!!
وقفة بلاغية ..
بريمر مؤسس الفساد في العراق
خيوط العنكبوت..!
الرئيس الشهيد صالح الصماد..ذكرى الهامة الوطنية الحكيمة
القنوات بديل الشيطان في رمضان..!
هل فشل الكيان الصهيوني في حشد العرب ضد إيران الإسلامية؟!
احزاب تشرين..!
دولة الفقيه دولة القوانين..!
القائد الجريح ..الشهيد ابو منتظر المحمداوي أنموذجاً..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك