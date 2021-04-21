اليك اهدي تجاربي..!

عهود الاسدي||

نقشت تجارب الزمن حروف الحكمة في قلبي واحتفظت بها ارثا يكفيك الما ويغنيك عن مسألة أي بني عامل الله في كل معاملة مع كل مخلوق وفي كل علاقاتك واعلم ان الله مع الحق اينما كان وكيفما كان استعمل ضميرك الحي في معرفته فالمنصف العادل يرى الحق بضميره لانه احيانا يكون ظاهرا واخرى مخفيا باكاذيب واباطيل واعطه لمستحقه وان كان ملحدا كافرا ونم قرير العين ، انتزع حقك بقوة واقدام فإن الله يحب المؤمن القوي المتوكل عليه الذي يسعى في طلب حقه وتأكد انه سينصرك عاجلا ام اجلا ، ولا يحب الضعيف اليائس الذي يندب حظه فذاك ظالم لنفسه والله لايحب الظالمين.

بني حافظ على صحوة ضميرك بالعبادة وعمل الصالحات وتجنب المحرمات والفواحش واعمل على نظافة قلبك من الحقد والحسد والغل والغيبة وظلم الاخرين بسلب حقوقهم صغيرة كانت ام كبيرة فالقلب بيت الضمير حافظ على نظافته لتبقى مبصرا منصفا غير غافل فالمنصف واثق الخطوة قوي الاقدام مطمئن سعيد عكس الظالم الذي يمشي متخبطا اعمى .

بني عندما تجد الخليل الذي ينصحك ويفهمك ويساندك على طريق الحق ويشعر بك وينسجم معك ويقدر عطائك له ويهتم بك كما تهتم به فتمسك به جيدا وقاتل من اجله واحرص على بقاءه معك فانك لن تجد مثله فدائما الاخلاء الجيدون نادر وجودهم لذلك تحتاج الى الصبر والبحث المضني لتجدهم وعندما تجدهم تمسك بهم ولا تسمح للشيطان ينزغ بينك وبينهم فهم يستحقون كل عناء من اجلهم .

وعندما تبتلى بمن لا يهتم لك ولا يشعر بك ويجعلك على رف الاحتياط ولا يقدر عطائك واهتمامك فاهجره وهو الخسران النادم وتأكد ان الله سيعوضك خيرا منه .

بني لا تنتظر من الناس انصافك والرضى عنك فرضاهم غاية لا تدرك وانما انظر لرضا الله اولا واخيرا واتخذ القرار الذي يناسبك ويرضيه واعلم انك في مسرحية والناس متفرجون عليها كل يتفاعل معها على حسب رؤيته وفهمه للنص وحسب تفاعله معك منهم المحب والمبغض والحاسد والذي يتفرج من اجل التسلية وقضاء وقت فراغ فقط ، وبعد انتهاءها سيرحل الجميع وتبقى وحدك مع سعادة النهاية او حزنها ولن يعيش معك قصتك ايا منهم لذلك لتكن صحبتك مع الله وحده لا شريك له وغايتك رضاه دون غيره.

فمن كان مع الله كان الله معه