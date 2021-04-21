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هل الخامنئي إيراني؟!


 

مازن البعيجي ||

 

طبعا الجواب نعم إيراني لو وجه السؤال الى من قاموا بتمزيق الأوطان بالحدود والامتيازات التي تدعو الى التناحر والتفاخر والتقاتل! فاتفاقية "سايكس بيك" هذا المنطق أكبر أهدافها وهو ما يجري الحديث به وعنه من قبل من سقطوا في بحر اعلامها القذر وبعد فقدهم "البصيرة" التي تفسر لهم ذلك الإصرار على أن مثل السيد الخُميني العزيز إيراني ومثل محمد باقر الصدر عراقي ومثل موسى الصدر لبناني ومثل الشيخ عيسى قاسم بحريني والشهيد الشيخ نمر سعودي والحال أن كل هؤلاء هم من منظمة لها تكليف يقف بالضد من مثل تلك الاتفاقية ذات الأهداف المشبوهه والماكرة!

فعندما تكون النظرة لمثل وكلاء الله تعالى ونواب المعصومين عليهم السلام نظرة تنبثق من الجغرافيا ومن حدود وضعية يريدها العدو ليوقف التأثير الذي احدثته ثورة الخُميني العظيم عام ١٩٧٩ الثورة التي خلقت زلزال عنيف هز كل أركان النظريات والأنظمة والدساتير التي فصلت على القبض على كل نفر على الكوكب من خلال مؤامرات وخطط تمنع تأثير مثل الثورة الإسلامية الإيرانية التي هي بتعريف مؤسسها ثورة المستضعفين في العالم كله وليس ثورة إسلامية او شيعية من حيث الهدف النوعي وعالمية ما تراه كتكليف يشبه تكليف ما جاء به ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن هنا ما يريدوه أن يقتنع المسلم والشيعي أن مثل القائد الخامنئي المفدى هو إيراني حتى يؤطر تأثيره ، ويضرب جدار التعصب والطائفية والقومية والقطرية التي تغنى بها البعث الكافر ولازالت جذورها تورق كلما وجدت بيئة الجهل وفقد البصيرة! حتى لا يتخذ الأحرار منه نموذج يسيرون خلفه كما هو الواقع الذي تخافه دول الأستكبار وأسرائيل والصهيووهابية القذرة حيث هذا القائد في قلب مقاوم في هذا المحور المرعب لهم!

لأن نواب ولي العصر عالميون كما هو نبيهم العالمي ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) الأنبياء ١٠٧ .

ومن هنا لكل يقظ واعي يعرف أن مثل السيد الولي الخامنئي المفدى هو ولي أمر المسلمين وليس الإيرانيين فتأمل!!!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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