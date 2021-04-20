المقالات

محاسبة الفاسدين عقاب سياسي ام محاربة الفساد ؟!

56 2021-04-20

 

حسين فلسطين ||

 

غالباً ما نلحظ كثافة الاتهامات التي   يتحدث بها سياسيون عراقيين الخاصة بالفساد فبشكلاٍ متكرر يتحدث نواب في البرلمان العراقي عن وجود حيتان للفساد تسببت بهدر كبير لأموال الدولة ، وعلى الرغم من تأكيد بعضهم وجود أدلة دامغة على حالات وصفقات فساد عن طريق تقديم عدة ملفات انتهت بأستجواب هؤلاء المسؤولين ، إلا أنه غالبا ما تتجنب الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الصريحة للمتورطين لأسباب سياسية وطائفية تفسح لتدخلات دول إقليمية وحتى الدول الكبرى ، ولعل تهريب القوات الأمريكية المحتلة لصاحب أولى صفقات الفساد واكبرها على مستوى العراق والمنطقة وزير الكهرباء الأسبق ( ايهم السامرائي ) اكثر الأدلة وضوحاً على أن الفساد في العراق محمي سياسياً ودولياً !

وعندما نقول أن الفساد يتمتع بحماية سياسية فالأمر ليس من باب الاتهام وهذا لا يشمل بكل تأكيد جميع من هم في العملية السياسية فهنالك من تقدم لمسائلة الفاسدين واثبات تهم الفساد والسرقة عليهم ، الاّ أن التسويف والمماطلة و عرقلة تنفيذ الإجراءات القانونية يجعل من (محاربة الفساد) شعاراً خاوياً وليس ذو قيمة !

ومروراً بالحدث الاهم وهو اعتقال السياسي البارز زعيم حزب الحل السني ( جمال الكربولي ) على خلفية ملفات فساد في وزارات الصناعة والكهرباء ، يرى البعض ان رائحة السياسة تطغى على موضوع الاعتقال ، فالمتهم قدمت ملفاته في أوقات سابقة من قبل اعضاء في مجلس النواب العراقي وحتى الحكومة العراقية ، ففي العام ٢٠١٣ كانت هنالك (٢٧٦) قضية فساد على وزارة الصناعة والمعادن ، أحيلت إلى لجنة النزاهة حيث تختلف هذه القضايا بين المالي والاداري وخروقات بتعيين مدراء عامين"

إذ تقدم رئيس الوزراء الأسبق (نوري المالكي) بملفات إلى هيئة النزاهة شملت وزير الصناعة (أحمد الكربولي)  والذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال روج لها الإعلام "السني" آنذاك بأنها مذكرات اعتقال سياسية صدرت لأسباب طائفية كون المتهم هو شقيق رئيس حزب الحل ومن عائلة الكرابلة ذات النفوذ المالي والسياسي الكبيرين .

وهنا نذكر بحملة الدفاع التي حظي بها "الكرابلة" من قبل شخصيات وأحزاب سنية هاجمت بشراسة موقف الحكومة آنذاك ، و هي ذات الشخصيات والأحزاب التي نراها اليوم منقسمة بين مؤيد لقرار الاعتقال وبين من كان سبباً في تحريك هذه الملفات بسبب الانشقاق السياسي الأخير  عن ما يسمى ب"الباص البرتقالي" حسب ما تم الترويج له من تقارير تؤكد أن الخلاف بين قطبي التحالف وصلّ مراحل كسر العظم نتيجة الصراع الانتخابي المحتدّم الذي فجر بركان الخلاف على مقرات واموال اضافة الى تقسيم الدوائر الانتخابية ، لذلك فإن اعتقال المتهم (جمال الكربولي) عقاب سياسي قاسي قد ينهي زعامة هذه العائلة لجزء من المشهد السياسي السني يقول مقربون أنه جاء بفعل تحرك كبير قام به سياسيين يريدون تصدر المشهد السياسي السني !

الإشارة لتوقيت الاعتقال والغوص في حيثيات القرار وأسبابه لا يعني تبرئة ( الكربولي ) بقدر ما هو بحث في مدى فائدة هكذا قرارات تصدر بتوقيتات وازمنة يراها المراقبون بأنها صراع حزبي في المحافظات السنية التي تطفح بكثير من القيادات الفاسدة والمتهمة بالإرهاب ، وأن قادم الأيام ستشهد صراعات آخرى قد تتفجر بأي لحظة .

وهنا يتبادر لأذهان العقلاء بعض الأسئلة المنطقية وهي:

هل ستتم محاسبة من اتهم القضاء والحكومة ولجنة النزاهة وديوان الرقابة المالية بالفساد وممارستها لضغوط سياسية ؟

وهل سيتم فتح جميع الملفات ال(٢٧٦) التي سبق وأن قدمها المالكي قبل ثمان سنوات؟

كما لا يمكن إهمال السؤال الأهم وهو مدى خضوع هذه الملفات للتأثير السياسي وحسمها ضمن إطار البيت "السني" ؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الالتفات إلى الداخل..!
محاسبة الفاسدين عقاب سياسي ام محاربة الفساد ؟!
رد على المدعو سجاد تقي / ح6
أمي، ستكمل إفطارها..!
المشهد الاخير..!
الفساد لا دين له ولا عشيرة..!
البصيرة نعمة لا تُقدَّر بثمن!
الحكومة تضرب بيد من حديد والاسعار تزيد!
إصبع على الجرح..إيران ودفة الميزان..!
هنا السيد السيستاني استثناء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك