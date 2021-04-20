منبرنا أداة البصيرة ..

مازن البعيجي ||

تغزو مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الفضائيات والبرامج القصيرة مثل التيك توك مقاطع لبراعم حسينية وجدت الحاضنة المخلصة في اكتشاف مواهبهم وما تزخر به حناجر عشاق اهل البيت عليهم السلام وفقرائهم لتحصد تلك المقاطع الآلاف من الاعجابات والتعليقات الجميلة المعبرة وهذا ما كنا نطالب بتفعيله والالتفات له ، ونشير الى ثراء المنبر بعناصر توشيق لا يمتلكها مثل برامجهم الغير أخلاقية الهدامة للأسرة ، خاصة ومثل بيئة العراق التي تخضع لهدم ممنهج من قبل بعض الفضائيات التي تدار من قبل الشواذ ومن علت رتبتهم في الفسق والعهر!

برامج حملت من الهدف الطيب والمشجع للملمت من تعمد الإعلام الاستكباري والإعلام المعادي والعملاء جعلهم بلا هوية إسلامية ، بل وبلا حسين حتى يسهل قضمهم وسحقهم وجعل منهم ضحايا لكل عميل وحزب فاسد ، زوارق تنقل ابناء الفجرة الى ضفاف تملك لهم الرقاب وتحز النحور . فالف تحية ودعاء الى من انبرى لهذه المهمة التثقيفية الواعية وهو ينقب عن أصوات شجية تعمد الإعلام القذر خنقها واهمالها في بلد فيه مثل الحسين منارة المواهب .

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..