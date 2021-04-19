المقالات

المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة (35)

60 2021-04-19

 

إعـداد : محمد الجاسم

 

" تَعَلَّموا العربيَّةَ.. وعَلِّمُوها النـاسَ" ـ حديثٌ شريف

تزخرُ لغتُنا العربيةُ المعاصرة بكمٍّ هائلٍ من كلماتٍ دخيلةٍ أو مغلوطةٍ أو محـرَّفةٍ . وبمرورِ الزمنِ والتداولِ اليوميِّ على الألسنِ وفي الكتب الرسمية والمخاطبات العامة ووسائل الإعلام والصِّحافة والرسائل الجامعية ومنجزات المبدعين الأدبية ويافطات أسماء الدوائر والمحالّ التجارية وعيادات الأطباء وغيرها، قد تسللت إلى لغتنا خلسة، حتى أصبحت من فرط تناقلها واستخدامها شائعةً ومقبولةً لدى القارئ والسامع ، ورسخت في الأذهان وانطلت على المتداولين إلا لذوي التخصص، فأمست المقاصدُ ضائعة ، في خضمِّ الأغلاطِ الشائعة.

لذلك أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك من العام 1442ـ ثلاثين حلقة جديدة من سلسلة تصويباتٍ منتخبة، امتداداً لحلقات رمضان العام 1441، واستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره زمناً في صحيفة (المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان (إضاءةٌ في التراث).

(35)

ماذا تعني : (عربيّاً) في قوله تعالى:

"  إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون "يوسفَ 37

أَعْرَبَ بحجته ،أفصح بها، قال الشاعر البرعي :

" و منْ شرفِ الأعرابِ أنَّ محمداً  ...   أتى عربيَّ الأصلِ منْ عربٍ فُصْحِ " " فقد قرن الشاعر أصل القوم بفصاحتهم.

الإعراب : الإِبانَةُ والإِفْصاحُ (عن الشيءِ).

سُمِّيَ العُرْبُ عُرْباً لفصاحة لسانهم..وهم سكان الحواضر دون البوادي..

والإعراب : الإبانة والإفصاح عن الشيء.

أعرب عن رأيه : أفصح عنه،وأشاعه.

أعرب عن نيته : أبان عنها وكشفها.

أعرب الكلمة والجملة: أزال اللبس النحوي عنها.

يقال : أعرب فلان في كلامه..أي كان كلامُه بيّناً وفصيحاً.

وقوله: " عُرُبَاً أتْرَابَا " الواقعة37..العُرُبُ جمعُ عَروب،وهي المرأة المتحنِّنة إلى زوجها ، التي تُرَغِّبُهُ في نفسها، تسمى (العَروب)لأنها تكون له بيَّنَةً باديةً غيرمحتجبة ، ومنه قول لبيد:

" وفـي الْحُـدُوجِ عَـرُوبٌ غيرُ فاحِشَةٍ     ...   رَيَّـا الـرَّوَادِفِ يَعْشَـى دوَنها البَصَرُ "

وبعد هذه المقدمة (العرباء) الواضحة،يكون تفسير (قرآناًعربيّاً) في الآية الكريمة، أي انه بيّناً واضحاً دامغ الحجة.. مبيِّناً لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة،وبكل هذا الإيضاح والتبيين " لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه، وأوامره ونواهيه.وليس لأن الكتاب المجيد نزل بلغة العرب...

ـ يا أبتي..أم..يا أبتِ ؟!

يخاطبُ أحدنا أباه بعبارة: " يا أبتي"،ظنّاً منه أن الياء في نهاية المفردة،ياءُ التملُّك ،وهذا غلط،والصواب القول: ( يا أبتِ ) ، لأننا حذفنا الياء من ( يا أبي ) وعوضنا عنها بالتاء، فهل يُجمعُ بين العِوَض والمُعوَّضِ عنه..؟..قطعاً لايجوز،قال تعالى :

" يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا " مريم 44. ويُقالُ في نداء الأمِّ والأبِ: يا أمّهْ ويا أبَهْ ! موقوفاً عليهما بهاء السكت. ويقالُ أيضاً تودداً واحتراماً: يا أبتِ ! ويا أمّتِ ! بكسر التاء في الكلمتين، ويا أبتَ ! ويا أبتاهْ !، ويقال في نداء الأب أيضا: يا أبتا .

 

ورُبَّ قول ..أنفذُ مِنْ صَوْل..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة (35)
دمعة القرن..!
مِنْ رمزيّةِ التّفاهةِ إلــىٰ رمزيّةِ الرّزانةِ..!
وقفة تامل مع الرد الايراني الحاسم
اعادة الحياة لداعش من خلال البرلمان..!
مللنا الفوضى..!
استخبارات على الهواء..(حار..بحار..على ذمة الوكالات )
لماذا هجرة الكفاءات العراقية ؟!
دعاء .. للعراقيين
تركيا ترسل آلاف مرتزقة سوريين إلى أوكرانيا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك