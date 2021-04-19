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دمعة القرن..!

62 2021-04-19

 

حمزة مصطفى ||

 

مات الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث ودوق أدنبرة عن عمر مائة عام الأ شهرين. تسع وتسعون عاما وعشرة شهور. بالنسبة لنا الكليشة جاهزة لكل من يموت مؤمنا أم فاجرا وهي البر والتقوى. تتبعها كليشة أخرى جاهزة "أسكنه الله فسيح جناته". بعضهم يموت وهو"ينكس الشط". في ستينيات  القرن الماضي نشرت إحدى الصحف النعي التالي "إنتقل الى رحمة الله فلان الفلاني عن عمر كذا قضاه  بالبروالتقوى أسكنه الله فسيح جناته إن وجد له مكان". العبارة الأخيرة كانت ملاحظة من رئيس التحرير الى محرر الصفحة بنشر خبر الوفاة في حال بقي مكان في صحفة الوفيات لا في الجنة.

   لم تتمالك الملكة نفسها فنزلت إحدى دموعها على خدها الأيسر, فكانت الدمعة الأشهر على الميديا والسوشيال ميديا. ومن يدري فقد تكون "دمعة القرن". الأعمار طولها أو قصرها مسألة نسبية لكن ليس على طريقة إينشتاين. عمتي سنية ماتت عن عمر ناهز المائة والعشرين عاما. لكنها بالقياس الى عمر الأمير فيليب الذي إحتاج شهرين لكي يكمل القرن ويبقى بينه وبين سنية 20 عاما لم تعش سوى شهرين. فهي في النهاية مثل جبر والبقية عليكم.   

الأسكندر المقدوني ذو القرنين  لا قرن واحد مات عن 33 عاما فتح خلالها نصف العالم القديم. لم يكن كريستوفر قد ولد بعد حتى يكتشف العالم الجديد. الشاعر طرفة  بن العبد مات عن 26 عاما بعد أن سلم رسالة من ملك الحيرة عمرو بن هند الى عامله بالبحرين تتضمن حكما عليه بالموت. لم يكن طرفة "يفك الخط" فمات وبقيت أطلال خولة "تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد".

النبي نوح عاش الف سنة الإ خمسين عاما. الأعوام الخمسون هي سنوات هنائه وسعادته. السياب الذي خلف "إمرأة وأيتاما وراءه" مثلما يقول سعدي يوسف في قصيدته الرثائية مات عن 38 عاما كانت كافية لإحداث ثورة في الشعر العربي. المتنبي قبله مات عن 51 عاما من قبل فاتك الأسدي بسبب بيت شعر هو الأتفه في شعر المتنبي. أفعى تكفلت بموت مالك بن نويرة. سعدي يوسف يصارع الموت الآن عن  88 عاما. معلومة فقط. هنري كيسنجر لايزال حي. تفوق  على فيليب ويحاول بلوغ .. عمرالعمة سنية.

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