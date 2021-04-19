المقالات

لماذا هجرة الكفاءات العراقية ؟!


 

حسن عبدالهادي العگيلي ||

 

ان ظاهرة هجرة الكفاءات العراقية ستتفاقم  مستقبلاً لسببين:

أ‌- طبيعة نظام العولمة والقوى المحركة لها والتي تعتبر مساحة تحركها سوق عالمي واحد للبحث عن الكفاءات المبدعة ،خصوصاً في عصر المعرفة ،حيث تمثل المعرفة والإبداع رأس المال الحقيقي للتوظيف  في الإنتاج والابتكار.

ب- انخفاض نسبة الكفاءات العلمية  في الدول المصنعة ،الغربية خصوصاً،بسبب انخفاض نسب الولادة وانخفاض عدد المتخصصين في الفروع العلمية والتقنية ،مما يجعلها تبحث عن عقول وكفاءات اجنبية لملء الشواغر.

  (ان الدراسات الغربية  تشير بأن اوروبا ستواجه انخفاض في عدد السكان ، وزيادة في عدد المعمرين وكبار السن  خلال السنوات الخمسين القادمة , ولكي تحافظ على  الاستقرار السكاني فأنها بحاجة الى 16 مليون شخص من الخارج حتى عام 2050م ، ولكي تحافظ على  النسبة بين العاملين واصحاب الكفاءات فأنها تحتاج الى دخول 14 مليون  شخص إلى الاتحاد الاوربي )( مركز الخليج للدراسات، 2001،95)

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة (35)
دمعة القرن..!
مِنْ رمزيّةِ التّفاهةِ إلــىٰ رمزيّةِ الرّزانةِ..!
وقفة تامل مع الرد الايراني الحاسم
اعادة الحياة لداعش من خلال البرلمان..!
مللنا الفوضى..!
استخبارات على الهواء..(حار..بحار..على ذمة الوكالات )
لماذا هجرة الكفاءات العراقية ؟!
دعاء .. للعراقيين
تركيا ترسل آلاف مرتزقة سوريين إلى أوكرانيا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك