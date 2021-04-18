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الانتخابات..والاعلام المهني


 

سامي التميمي ||

 

للاعلام دور مهم وحيوي في توضيح المغزى والهدف من الانتخابات واهميتها على مختلف الجوانب السياسيه والانسانيه والتربويه والاقتصاديه ..

 ويلعب الإعلام دورًا رئيسيًا في إطلاع المواطن على الأحداث الجارية وزيادة الوعي بالقضايا المختلفة الموجودة في أي مجتمع. كما أن له دورًا هامًا للغاية في التأثير على وجهات نظر الجمهور وأسلوب تفكيره  . الإعلام هو الوسيلة الرئيسية التي يتشكل من خلالها الرأي العام بل ويتم التلاعب به في بعض الأحيان.  إذا كان هذا هو دور الإعلام في المسار الطبيعي للأحداث، فإن دوره يصبح أكثر حيوية في الفترات الاستثنائية التي يصبح فيها الإعلام أحد اللاعبين الأساسيين  . وتمثل الانتخابات تحديًا أساسيًا للإعلام  . حيث تضع حيادته وموضوعيته على المحك. مهمة الإعلام وبخاصة منافذ الإعلام الوطني، ليست أن يصبح بوقًا لأي جهة حكومية أو مرشحٍ  أو حزب أوكتلة بعينها . ولا ينبغي له أن يكون كذلك. فدوره الرئيسي هو تنوير وتثقيف الجمهور والعمل كمنصة محايدة وموضوعية للمناقشة الحرة لجميع وجهات النظر..

وللاعلام المهني  ادوارا مهمه يستطيع القيام بها بكل شفافيه  منها  :

- تثقيف الناخبين حول كيفية ممارسة حقوقهم الديمقراطية .

- تغطية تطورات الحملات الانتخابية .

- توفير منبر للأحزاب والمرشحين لإيصال رسائلهم إلى الناخبين .

- توفير منبر للجمهور لإيصال مخاوفهم وآرائهم واحتياجاتهم إلى الأحزاب والمرشحين وهيئة إدارة الانتخابات والحكومة وغيرهم من الناخبين وللتفاعل بشأن هذه القضايا .

-السماح للأحزاب والمرشحين بمناقشة بعضهم البعض بكل شفافية وصراحة .

- تغطية الأنتخابات ومراقبةالنتائج و فرز وعد الأصوات .

- تمحيص وتدقيق العملية الانتخابية ذاتها . بما فيها إدارة الانتخابات لتقييم مدى عدالة وفعالية واستقامة العملية.

- طرح وتوضيح  المعلومات للمساعدة على منع العنف المتعلق بالانتخابات.

وايضا يمكن للاعلام المهني دور في تعريف الناخب وتثقيفه بأهمية التغيير والتطوير في عملية الانتخابات نحو الافضل باعتباره السلطه الرابعه وصوت من لاصوت له . ويضع في اعتباراته  اهم واغلى القضايا . المواطن والوطن..

         

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