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فنتازيا نقاشية ..!

94 2021-04-16

 

جهاد النقاش ||

 

١- في أجواء ذكرى المفكر محمد باقر الصدر/ الحكومة ترفع صور ابن زايد!

٢- سابقا العراقية تستضيف خطيب يحجي عن الصوم/ هسه مطلعة دكتور يحجي عن ميزة الديانة الإبراهيمية!

٣- مايك والاس عضو برلمان الاتحاد الأوربي: على أوربا أن تكون ممتنة للحشد وتضحياته لا أن تحاول شيطنته/ كون يسمعونك جماعتنا!

٤- مع حلول الذكرى الأولى / المتقاعدين يريدون بس يسلمون بارويتبهم!

٥- الإعلام السعودي ميقبل عراقي يقاتل بسوريا ضد التكفيريين/ بس عادي سوداني تجنده السعودية للقتال باليمن!

٦- ‏القاء القبض على انتحاري سعودي حاول تفجير نفسه في ديالى/ فأدانت الخارجية السعودية الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في مطار أربيل!

٧- اللي يدين التعرض للأمريكان ويصمت عن الاعتداء على لواء 30/ محد يحب السفارة بكده!

٨- هسه بعد تفجير الحبيبية نلوم الحضن العربي/ لو فريق المخابرات الإماراتي!

٩- الدولة تدفع من الموازنة/ فصول الدواعش!

·        سؤال الفنتازيا: كاتب لا يتقن العربية، ورسام لا يعرف تسلسل الألوان، فمن هو؟

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