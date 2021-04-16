فنتازيا نقاشية ..!

جهاد النقاش ||
١- في أجواء ذكرى المفكر محمد باقر الصدر/ الحكومة ترفع صور ابن زايد!
٢- سابقا العراقية تستضيف خطيب يحجي عن الصوم/ هسه مطلعة دكتور يحجي عن ميزة الديانة الإبراهيمية!
٣- مايك والاس عضو برلمان الاتحاد الأوربي: على أوربا أن تكون ممتنة للحشد وتضحياته لا أن تحاول شيطنته/ كون يسمعونك جماعتنا!
٤- مع حلول الذكرى الأولى / المتقاعدين يريدون بس يسلمون بارويتبهم!
٥- الإعلام السعودي ميقبل عراقي يقاتل بسوريا ضد التكفيريين/ بس عادي سوداني تجنده السعودية للقتال باليمن!
٦- القاء القبض على انتحاري سعودي حاول تفجير نفسه في ديالى/ فأدانت الخارجية السعودية الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في مطار أربيل!
٧- اللي يدين التعرض للأمريكان ويصمت عن الاعتداء على لواء 30/ محد يحب السفارة بكده!
٨- هسه بعد تفجير الحبيبية نلوم الحضن العربي/ لو فريق المخابرات الإماراتي!
٩- الدولة تدفع من الموازنة/ فصول الدواعش!
· سؤال الفنتازيا: كاتب لا يتقن العربية، ورسام لا يعرف تسلسل الألوان، فمن هو؟
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