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مصور الجامعة العربية..!


 

حسن عبد الهادي العگيلي ||

 

في احد اجتماعات دائرة المغتربين في الجامعة العربية في القاهرة منع الوفد السوري من المشاركة وهذا ما ازعجنا  كثيرا  وتقريبا خرجت انا من جو الاجتماع ذهنيا ...

حينها دخل مصور الجامعة العربية الرسمي (اسطا محمد) كما يسمونه زملائه وانتبهت للرجل ياخذ صور بدون تركيز وبسرعة خاطفة مع ابتسامة تقرأ من زوايا متعددة !!! واستمر بالتقاط الصور التي كان الفلاش بها عال جدا ...

ثم خرج......

انتهى الاجتماع و تأخرت قليلا عن الإلتحاق  بفريقنا

وانا في الممر رأيت أسطى محمد فطلب مني ان يلتقط لي صورة امام قاعة الاجتماعات الكبرى والعلم المصري وافقت وانا ممتن للطفه  ولكن على ان ارجع واتمشى من جديد حتى تكون الصورة (فل واربعطاشر) مثل ما يقول الاسطى...

رجعت وانشغل هو بحديث متشنج مع موظف مصري والأخير يقول له حرام عليك يا محمد ..ده مش صحيح...والاسطى يقول له المفتاح مش معايه ...ملكش دعووه..

في هذه الاثناء أقترب مني احد اعضاء الوفد السوداني وهمس في أذني...

الراجل ده نصاب مافيش صور بس فلاش وعملها فينا كتيييير واخذ منه فلوووس كتيير!!!

لميت جنطتي وطلعت لگيت رئيس وفدنا  زعلان من تأخري عليهم!!!!

طلع أسطى محمد شغلته( يقط) بالوفود العربية بنص جامعتهم العربية...

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