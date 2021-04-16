المقالات

الى "ذيول" الجارة ايران..!


 

باقر الجبوري ||

 

بعد ان كتبنا لساسة العراق .

بالجلفي ...

نكتب اليوم الى ذيول ( الجارة ايران )

على عنادكم .. ومشت الموازنة .

حتى ترتاحون .

وثبتنا سعر الصرف بسعر ( 1450 ) دينار .

لكل ( 1 )  دولار !

يعني راح ( الجارة ) تموت من الجوع .

أي طبعا واكيد شعبهم راح يطلع يلطم بالشارع .

لان بعد ما تهربون الدولار الهم .

شوفوا شلون ...

هسه لو ايران عدهَ مثل ساستنا .

ما چان صار بيهم الي صار .

الحمد لله .. الله وفقنه بهالسياسين الوطنيين الفلتة .

والشعب اليوم اغلبيته طلع فرحان ويرگص چوبي .

ولان احنة زينين وي الله ومو مثل ربع الله .

فالله دزنه سياسيين زينين ومعدليين .

وكيفما تكونوا يولى عليكم .

ساستنا الحبابين لايعرفون البوگ والخمط .

ولا يعرفون الچذب والتمطمط .

اي لعد شحسبالك خالي .

 ناس تعبانه على ارواحه .

بيهم البنچرچي والتنكچي والاوتچي وبيهم حته العرگچي .

بس كله تعرف الله .

أبد ما بيهم فاسد او حرامي !

طبعاً .. بس جماعة ايران همه العلة .

ومن اليوم ورايح .. راح نعيش عيشة سعيدة .

ونلبس بجامه جديدة ونغني ( خرجت يوم العيدِ بملبس الجديدِ وقلت يا اخواني هيا الدكان .فيومنا سعيدُ وعندنا نقودُ . نلعب طول اليوم حتى زمان النوم )

وكلشي موجود عدنه بالسوگ وکلشي صار عدنة رخيص .

واولهَ الاخلاق والكرامة والشرف والنزاهة والرجولة .

حتى سعر ( البشر ) ماشاء الله راح يرخص عدنه .

اكثر واكثر واكثر .

وعلى عنادكم ( الذيول ) وعلى عناد ايران .

بس .. بشرونة ابيش صار سعر الزيت بايران .

والطماطة والبيتنجان وطبقة البيض والخ .

بس اهم شي شگد صار عدهم سعر مشط الشعر .

لان محافظ البنك المركزي عدنة كلش كلش مهتم بسعر مشط

الشعر وحته مسوي دراسة عن عدم تضرر سعره بزيادة سعر صرف الدولار .

أي حبيبي لعد شلون .

ساستنا الحلوين يحبون يشوفون الشعب أمشط شعره وناثر گذلتنه وحاف حواجبه ومنزل بنطلونه وشاگ فانيله من وره .

مو مثل ساسة ( الجارة ) .

بس أگول الله يساعد الشعب الايراني على هالملالي .

شلون عايشين وياهم .

والله ما ادري .

مع تحياتي ..

اخوكم السائح في مولات بغداد والكرادة .

باقر الجبوري

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كبار السن خطوط حمراء
♦️ الصوم العشائري♦
آنساتي سادتي إما بعد..!
الى "ذيول" الجارة ايران..!
ابشركم ماتو العتاگة..!
ام الولد والدرس الأخير!!
عودة التصعيد بشكل جديد
صرخة فقير تهز المدينة
 السلام على أهل القبور
الحاكم بين القوة والشرعية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك