باقر الجبوري ||
بعد ان كتبنا لساسة العراق .
بالجلفي ...
نكتب اليوم الى ذيول ( الجارة ايران )
على عنادكم .. ومشت الموازنة .
حتى ترتاحون .
وثبتنا سعر الصرف بسعر ( 1450 ) دينار .
لكل ( 1 ) دولار !
يعني راح ( الجارة ) تموت من الجوع .
أي طبعا واكيد شعبهم راح يطلع يلطم بالشارع .
لان بعد ما تهربون الدولار الهم .
شوفوا شلون ...
هسه لو ايران عدهَ مثل ساستنا .
ما چان صار بيهم الي صار .
الحمد لله .. الله وفقنه بهالسياسين الوطنيين الفلتة .
والشعب اليوم اغلبيته طلع فرحان ويرگص چوبي .
ولان احنة زينين وي الله ومو مثل ربع الله .
فالله دزنه سياسيين زينين ومعدليين .
وكيفما تكونوا يولى عليكم .
ساستنا الحبابين لايعرفون البوگ والخمط .
ولا يعرفون الچذب والتمطمط .
اي لعد شحسبالك خالي .
ناس تعبانه على ارواحه .
بيهم البنچرچي والتنكچي والاوتچي وبيهم حته العرگچي .
بس كله تعرف الله .
أبد ما بيهم فاسد او حرامي !
طبعاً .. بس جماعة ايران همه العلة .
ومن اليوم ورايح .. راح نعيش عيشة سعيدة .
ونلبس بجامه جديدة ونغني ( خرجت يوم العيدِ بملبس الجديدِ وقلت يا اخواني هيا الدكان .فيومنا سعيدُ وعندنا نقودُ . نلعب طول اليوم حتى زمان النوم )
وكلشي موجود عدنه بالسوگ وکلشي صار عدنة رخيص .
واولهَ الاخلاق والكرامة والشرف والنزاهة والرجولة .
حتى سعر ( البشر ) ماشاء الله راح يرخص عدنه .
اكثر واكثر واكثر .
وعلى عنادكم ( الذيول ) وعلى عناد ايران .
بس .. بشرونة ابيش صار سعر الزيت بايران .
والطماطة والبيتنجان وطبقة البيض والخ .
بس اهم شي شگد صار عدهم سعر مشط الشعر .
لان محافظ البنك المركزي عدنة كلش كلش مهتم بسعر مشط
الشعر وحته مسوي دراسة عن عدم تضرر سعره بزيادة سعر صرف الدولار .
أي حبيبي لعد شلون .
ساستنا الحلوين يحبون يشوفون الشعب أمشط شعره وناثر گذلتنه وحاف حواجبه ومنزل بنطلونه وشاگ فانيله من وره .
مو مثل ساسة ( الجارة ) .
بس أگول الله يساعد الشعب الايراني على هالملالي .
شلون عايشين وياهم .
والله ما ادري .
مع تحياتي ..
اخوكم السائح في مولات بغداد والكرادة .
باقر الجبوري
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