إصبع على الجرح..فصل داعش للعشائر السنّية

منهل عبد الأمير المرشدي ||

في تصريح لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عن تبويب الأموال المخصصة في الموازنة المالية الملغومة التي تم إقرارها في البرلمان العراقي قال إن ما تم تخصيصه للوقف السني من أموال سيدفع منه الوقف فصولا عشائرية للشهداء من ابنائهم الذين قتلوهم الدواعش أيام احتلاله المحافظات الغربية .

لست ادري إن كان الرجل يدرك ما قال او يفهم ما يقول او هو القاصد عمدا لكل ما يقول بعد إن وجد البرلمان يخلوا من رجال ترد على ما يقول او يهذي او يفعل .

الحلبوسي الذي كان له الدور الأكبر في تمرير الموازنة الفضيحة وفق إرادة البره زاني وما يريده البقية الفاسدين المصلحين وخصص فيها رواتب تقاعدية للقتلى من المجرمين الدواعش تحت فقرة (المغيبين) يأتي اليوم ليمعن في التجاوز والوقاحة والصلافة على مقدرات الدولة والمال العام ليعلن ان الوقف السني سيدفع الفصول العشائرية لثلاث عشائر من أهل السنة قامت داعش بقتل أبنائهم .

يبدو إن الحلبوسي ادرك واستدرك وأيقن وأستيقن وأمّن وأستأمن من أن يسمع ردا من افواه أشباه الرجال في البرلمان فهي صامتة لا تنطق حرفا وآذانهم صماء لا تسمع شيئا وإن العهر مسموح والملعب مفتوح فلا مشكلة ولا إشكال ولا هم يحزنون .

لا ادري كيف تسكت اللجنة المالية وكيف توافق وزارة المالية وكيف سيتعامل مع هذا التصريح كل من له شيء من عقل او بصيرة بما فيهم أخو عماد الساكت على الدوام .

إذا كان الحلبوسي مخلصا نزيها شريفا لا يتحرك وفق التسويق للإنتخابات بل يتحرك إنطلاقا من أصالته العشائرية العتيدة وإرثه الحلبوسي العظيم في إنصاف المظلوم شرعا وعرفا فعليه ان يحفّز وجدانه الأخلاقي ومداده العروبي وخزينه الشرعي ليبلغ الوقف السني بدفع الفصول العشائرية لعشائر ضحايا سبايكر من اهل الجنوب في واسط والناصرية وميسان والبصرة وبغداد والمثنى وبابل والديوانية كما إن على الوقف السني أن يدفع الفصل العشائري لضحايا عمليات داعش من التفجيرات الإرهابية في الشعلة ومدينة الصدر وبقية مناطق بغداد وكربلاء والنجف وغيرها .

أليس هذا هو الحق يا رجل الحق حلبوسي الزمان أم أن للحق حضور في مكان وغياب في مكان .

أخيرا وليس آخرا هل لنا أن نحسب تصريح الحلبوسي اعترافا رسميا وعشائريا من داعش منهم يفصلون بمكانها ويدفعون الديّة بدلا عنها فقرّت عين الحلبوسي وقرّت عين القائمين على الوقف السني بهذا المنجز الكبير والفخر العقيم في السفر السقيم .

بقي أن نقول لعوائل الشهداء الأبرار من ابطال القوات المسلحة والحشد المقدس وضحايا سبايكر والصقلاوية وكل الجرائم الإرهابية لداعش (السني) نسبا وحسبا بإعتراف كبيرهم الذي شرعن لهم القتل نقول لهم عليكم الآن برفع الصوت عند بوابة الوقف السني والبرلمان العراقي للمطالبة بالفصول العشائرية لجميع الشهداء الأبرار ولا شيء تحت الفراش أم إن دماء أبناءنا التي حررت الأرض والعرض رخيصة لا تستحق الوفاء ؟