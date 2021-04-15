المقالات

يا خلبوصي لا تفرح لن تفلح!!!


 

مازن البعيجي

 

إذا قُدّر لك في هذه الفترة أن تجد من أخوة يوسف الذين كل همّهم المُلك والامتيازات والدنيا الفانية من أخسّ شخوص الشيعة الذين أعانوك على مؤامرات نسَجَها لك شيطانك، وحسّك الطائفي البغيض ثم وجدتَ منهم من يرفع خلفك حذائك وينحني لك لأن خلفك مال يغريهم من خزائن عربان الخليج أقذر ما خلق الله الجبار المنتقم .

وظنّت أن بك شرف على الله أو أنك ذي حظوة عند رسوله وأنت تحارب عترته المطهّرة وعشاقهم من الشيعة المخلصين أولئك الذين خذلهم انجس بشر من بني جلدتهم لتسحقهم وتهين كرامتهم وتذل اقتصادهم! لكنها جولة للباطل لتسجّل خيانة على مسرح الإختبار لك ولهم! وسوف تعرف لاحقا أن هذا الدين وتلك العقيدة التي أنت اليوم تحاربها بسبب ضعف أصحاب الشعارات لن تصيّر الباطل حق أو تهزم الحق وهو حصري في فقه عقائدها يقف معه عترة مطهرة هم أصدق من شهد بهم القرآن الكريم .

فمهلا يا خلبوصي لاتُطش جهلا ، أن هُزمت ثلة قليلة من شيعة العراق ومن أغواهم الشيطان الرجيم ليكونوا سلّمًا لمآربك فهذا ليس إلا سقوط في الإختبار وخسارة الفرد الغير مؤهل لملاقاة امثال الشيطان لنقص إيمانه والإخلاص وسوف ترى نصر العنوان الذي يمثل كرامة عند الله وتأتيك طلائع دولة التمهيد التي لن تجد لا انت ولا من رضي بك سيدا على مشروع العراق! عراق الحسين الذي لا تنتمي  له انت وحلفاؤك!!

وخذها من خطاب زينب صوت الحق والحسين جوابا على كل شراهتك وفعلك وهي تقول:

(فكِدْ كيدَك، واسْعَ سعيَك، وناصِبْ جهدك، فوَ اللهِ لا تمحو ذِكْرَنا، ولا تُميت وحيَنا، ولا تُدرِكُ أمَدَنا ..) والله تعالى يقول:

(إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ)غافر ٥١

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما الذي يعنيه التطبيع مع عدو؟!
تأريخ العلاقات المغربية - الإسرائيلية
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة
خطوة على طريق مقارعة الفساد السياسي..
إصبع على الجرح..فصل داعش للعشائر السنّية
  إلى أي هوان وصلت القيادة السياسية ؟!
يا خلبوصي لا تفرح لن تفلح!!!
التشيع وأمريكا لا يلتقيان..!
افطار ولاية الفقيه..عمقنا الاستراتيجي
كفى جلدا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك